Criador de Vídeos de Atualização de Marca: Crie Atualizações Envolventes Instantaneamente

Gere vídeos de atualização de marca de alta qualidade a partir de roteiros simples, simplificando sua comunicação com a poderosa tecnologia de Texto para Vídeo.

530/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional elegante de 60 segundos voltado para startups de tecnologia e inovadores, projetado para explicar um avanço tecnológico complexo. A estética visual deve ser minimalista e futurista, com animações sutis e visualizações de dados, acompanhadas por uma voz calma e autoritária entregue por um 'avatar de IA' para integração perfeita. Esta experiência de 'gerador de vídeo de IA' destaca soluções de ponta, mantendo uma imagem de marca consistente e de alta tecnologia.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos envolvente para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais que buscam clipes promocionais rápidos. O estilo visual deve ser dinâmico e altamente compartilhável, utilizando sobreposições de texto em negrito e cortes rápidos, definido por um trecho de áudio curto e moderno. Esta peça de 'vídeos de marca' será otimizada para várias plataformas usando o 'Redimensionamento de proporção e exportações' da HeyGen, garantindo o máximo alcance e engajamento em diferentes feeds sociais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 60 segundos de atualização de marca, funcionando como uma 'solução de produção de vídeo' para comunicações corporativas e departamentos de RH, detalhando novas políticas ou iniciativas da empresa. A apresentação visual deve ser polida e corporativa, apresentando filmagens profissionais de banco de imagens e gráficos claros na tela, complementados por uma narração precisa e amigável gerada diretamente de um roteiro usando o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen. Isso garante um vídeo de alta qualidade com mensagens consistentes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização de Marca

Crie facilmente vídeos de atualização de marca profissionais com IA. De templates personalizáveis a exportações de marca, simplifique sua produção de vídeo.

1
Step 1
Selecione um Template
Escolha entre uma ampla variedade de templates personalizáveis projetados para atender às suas necessidades de atualização de marca. Esses templates fornecem um ponto de partida rápido e eficiente para o seu vídeo.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Insira sua mensagem de atualização de marca. Nossa poderosa IA converterá seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, gerando visuais e narrações automaticamente.
3
Step 3
Aplique Seus Ativos de Marca
Integre facilmente a identidade da sua marca aplicando seu logotipo, cores personalizadas e fontes usando os controles de branding. Garanta que cada vídeo reflita seu estilo único.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo de atualização de marca de alta qualidade em várias proporções para diferentes plataformas. Seu vídeo está pronto para ser compartilhado com seu público nas redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes Envolventes

.

Crie facilmente vídeos de IA envolventes para destacar o sucesso dos clientes, construindo confiança e reforçando o impacto positivo da sua marca com histórias autênticas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda a criar vídeos de marca profissionais de forma eficiente?

A HeyGen serve como um poderoso criador de vídeos online, permitindo que os usuários produzam vídeos de marca profissionais e de alta qualidade. Com templates personalizáveis e controles de branding robustos, a HeyGen garante que seus vídeos de marketing mantenham uma identidade de marca consistente em todas as plataformas, simplificando sua solução de produção de vídeo.

A HeyGen pode utilizar avatares de IA para conteúdos de vídeo diversos?

Sim, a HeyGen é um avançado gerador de vídeo de IA que permite criar conteúdos envolventes usando avatares de IA realistas. Basta inserir seu roteiro para conversão de texto em vídeo, e a HeyGen gerará a narração correspondente, simplificando significativamente seu processo de criação de vídeo.

Quais recursos tornam a HeyGen ideal para marketing em mídias sociais?

A HeyGen capacita a criação eficiente de conteúdo para mídias sociais, oferecendo ferramentas para produzir vídeos de alta qualidade com facilidade. Inclui uma biblioteca de mídia abrangente e opções para redimensionamento de proporção e exportações, garantindo que seus vídeos de marketing sejam perfeitamente otimizados para várias plataformas de mídias sociais.

A HeyGen é adequada para produzir vídeos de atualização de marca?

Absolutamente, a HeyGen é um excelente criador de vídeos de atualização de marca, fornecendo uma solução intuitiva de produção de vídeo. Você pode aproveitar templates personalizáveis e controles de branding abrangentes para comunicar efetivamente atualizações da empresa com mensagens visuais consistentes e vídeos profissionais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo