gerador de UGC de marca: Escale Anúncios de Vídeo Autênticos com IA
Gere vídeos UGC autênticos para escalar campanhas publicitárias sem aparecer na câmera, impulsionado por avatares de IA avançados.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para agências de marketing, crie um vídeo profissional de 45 segundos que destaque o imenso potencial dos Anúncios de IA para escalar campanhas de clientes. O estilo visual deve ser limpo, dinâmico e mostrar cenários diversos com os avatares de IA realistas do HeyGen, acompanhado por uma narração confiante e persuasiva explicando como alcançar públicos mais amplos com criativos de anúncios variados e de alta qualidade.
Criadores de conteúdo que buscam produzir vídeos impactantes sem aparecer na câmera vão apreciar esta peça instrutiva e inspiradora de 60 segundos. Apresente um fluxo de trabalho do Gerador de Vídeo UGC de IA com um tom suave e educacional e transições cinematográficas, demonstrando como criar resenhas de produtos envolventes ou conteúdo orientado por histórias usando a geração de Narração do HeyGen para dar vida aos seus roteiros.
Desenvolva um vídeo de 30 segundos na moda para gerentes de mídias sociais, ilustrando como eles podem criar facilmente conteúdo curto e cativante. Utilize cortes rápidos, texto envolvente na tela e uma voz amigável e informal, focando em como os Modelos e cenas do HeyGen podem ser rapidamente personalizados com um Avatar de IA para gerar postagens diversas e atraentes para várias plataformas de mídia social.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de IA de Alto Desempenho.
Gere rapidamente anúncios de vídeo de IA atraentes e orientados por dados para escalar campanhas e maximizar o ROI para marcas.
Produza Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Crie facilmente vídeos e clipes dinâmicos para mídias sociais que capturam a atenção e impulsionam o engajamento do público para sua marca.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen possibilita a criação de Anúncios de IA criativos e geração de UGC?
O HeyGen capacita criadores de conteúdo e agências de marketing a produzir Anúncios de IA e UGC de alta qualidade sem aparecer na câmera. Aproveitando avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo, você pode rapidamente gerar conteúdo de vídeo envolvente para suas campanhas.
Posso criar vídeos diversos com Avatares de IA no HeyGen?
Sim, o HeyGen serve como uma plataforma criativa de IA onde você pode gerar vídeos dinâmicos com Avatares de IA diretamente do texto. Basta inserir seu roteiro, escolher entre uma seleção de Atores de IA realistas, e o HeyGen produzirá um vídeo profissional com narrações sincronizadas.
Quais benefícios o HeyGen oferece para marcas D2C na escalada de campanhas publicitárias?
O HeyGen fornece às marcas D2C e agências de marketing uma solução eficiente de produção de vídeo com IA para escalar campanhas publicitárias rapidamente. Com modelos personalizáveis, controles de branding e redimensionamento de proporção, você pode criar conteúdo consistente e de alto impacto para várias plataformas.
Quão versátil é o HeyGen para produção geral de vídeos com IA?
O HeyGen é uma ferramenta abrangente de produção de vídeos com IA que permite aos criadores de conteúdo gerar facilmente vários tipos de vídeos, incluindo UGC de marca. Seus recursos, como uma rica biblioteca de mídia e legendas automáticas, simplificam o processo de criação para diversas necessidades de conteúdo.