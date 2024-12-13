Gerador de Vídeos de Treinamento de Marca: Crie Aprendizado Envolvente

Produza vídeos de treinamento profissionais com avatares de IA para engajar sua equipe e padronizar o conhecimento da marca sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional focado de 90 segundos, atuando como um guia claro de como usar um recurso específico de software, voltado para equipes internas ou suporte ao cliente. O estilo visual e de áudio deve ser direto e informativo, usando gravações de tela e uma narração profissional. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para transformar rapidamente instruções detalhadas em documentação de vídeo envolvente, garantindo precisão e consistência.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento envolvente de 2 minutos para equipes de L&D, apresentando um novo módulo de conformidade com um formato estruturado e visualmente atraente. O áudio deve ser autoritário, mas acessível, apoiado por texto na tela. Implemente os Modelos e cenas da HeyGen para criar conteúdo de treinamento de qualidade de forma eficiente, permitindo implantação rápida e branding consistente em todos os materiais educacionais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial de produto dinâmico de 45 segundos para usuários gerais, detalhando uma função principal da nossa nova atualização de software. O estilo visual deve ser acelerado com elementos animados e demonstrações claras de UI, enquanto o áudio deve ser uma narração energética e articulada. Aproveite a geração de Narração da HeyGen para produzir uma faixa de áudio polida e clara para este tutorial de gerador de vídeo de IA, garantindo uma adição acessível à sua biblioteca de vídeos tutoriais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Marca

Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes sem esforço com nosso gerador de vídeos de IA, transformando texto em conteúdo visual dinâmico em minutos.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de treinamento no gerador. Nossa plataforma usa seu texto para gerar a base do seu vídeo, garantindo precisão e eficiência para seu vídeo de treinamento de marca.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Voz
Selecione entre uma variedade de Avatares de IA para representar sua marca. Esses Avatares são combinados perfeitamente com vozes geradas por IA, proporcionando um apresentador atraente e personalizado para seu treinamento.
3
Step 3
Aplique a Personalização da Marca
Aplique o estilo único da sua marca usando nossos modelos profissionais. Incorpore facilmente seus logotipos, cores e mídia de fundo para garantir que seu vídeo de treinamento esteja alinhado com a marca e polido.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja completo, exporte-o no formato e proporção desejados. Compartilhe facilmente seu conteúdo de alta qualidade gerado por IA com sua equipe ou público para uma criação de vídeo eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique o Treinamento Técnico Complexo

Transforme informações técnicas complexas e especificações de produtos em documentação de vídeo facilmente digerível, tornando o treinamento de marca complexo acessível a todos.

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeos de IA da HeyGen simplifica a criação de vídeos?

A HeyGen utiliza seu avançado gerador de vídeos de IA para transformar roteiros de texto em vídeos envolventes com Avatares de IA realistas. Esta plataforma de IA generativa simplifica todo o processo de criação de vídeos, permitindo que os usuários produzam rapidamente conteúdo de alta qualidade sem habilidades complexas de edição de vídeo.

A HeyGen pode apoiar a consistência da mensagem da marca em vídeos de treinamento?

Absolutamente, a HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de treinamento de marca, oferecendo modelos pré-desenhados e controles de branding para manter a consistência visual. Suas capacidades garantem que todos os seus vídeos de treinamento e guias de como fazer alinhem-se perfeitamente com a estética e a voz da sua marca.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para localização de vídeos?

A HeyGen fornece recursos técnicos robustos para localização de vídeos, incluindo um tradutor de vídeo de IA e suporte para mais de 140 idiomas. Isso permite uma geração de narração e áudio sincronizado sem problemas, facilitando a adaptação da documentação em vídeo para um público global.

A edição de vídeo da HeyGen é eficiente para atualizações rápidas?

Sim, a Edição Baseada em Texto e o editor de vídeo de IA da HeyGen simplificam as revisões, permitindo atualizações sem esforço no seu conteúdo de vídeo. Esta suíte de edição de vídeo eficiente permite que as equipes de L&D modifiquem rapidamente vídeos de treinamento e outras comunicações conforme necessário.

