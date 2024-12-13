A HeyGen é um gerador de vídeos de IA ideal para campanhas de marketing, permitindo que você crie vídeos promocionais de alto impacto otimizados para várias plataformas de mídia social. Com opções flexíveis de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação, seu conteúdo manterá a qualidade e terá uma ótima aparência em qualquer lugar.