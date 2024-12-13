Criador de Vídeos de Narrativa de Marca: Crie Narrativas Envolventes

Crie vídeos alinhados à marca rapidamente usando nossos diversos Modelos & cenas para uma narrativa de vídeo envolvente.

557/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo informativo de 45 segundos direcionado a gerentes de produto, equipes de vendas e educadores que precisam simplificar ideias complexas. O vídeo deve ter um estilo visual limpo e claro, com gráficos dinâmicos, apoiado por uma narração amigável, mas autoritária. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro e seu extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque para ilustrar efetivamente os principais recursos do produto ou conceitos educacionais, simplificando o processo geral de criação de vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio de vídeo envolvente de 30 segundos perfeito para profissionais de marketing de mídia social e criadores de conteúdo que buscam capturar a atenção instantaneamente. Empregue um estilo visual rápido, vibrante e moderno com música de fundo em tendência. Este prompt incentiva o uso dos diversos Modelos & cenas do HeyGen para iniciar a criação e seu recurso de redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para otimizar para várias plataformas, garantindo uma entrega de conteúdo de mídia social impactante.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo artístico de 90 segundos para agências criativas e cineastas independentes, focando em narrativa avançada de vídeo. Envision um estilo visual cinematográfico e evocativo, aprimorado por design de som personalizado e música atmosférica. Aproveite as legendas/captions do HeyGen para acessibilidade e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para dar vida a narrativas complexas, demonstrando o poder dos visuais de IA para inspirar e envolver um público sofisticado.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Narrativa de Marca

Transforme rapidamente sua narrativa de marca em vídeos envolventes e profissionais com ferramentas alimentadas por IA, projetadas para cativar seu público e comunicar sua mensagem única de forma eficaz.

1
Step 1
Crie a Base da Sua História
Comece selecionando entre uma variedade de "Modelos & cenas" profissionais ou inserindo seu roteiro diretamente. Esses layouts pré-desenhados oferecem um início rápido para visualizar a narrativa da sua marca.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Enriqueça sua história com "avatares de IA" realistas para representar sua marca ou transmitir sua mensagem. Esses apresentadores alimentados por IA dão vida à narrativa da sua marca com uma representação de personagem dinâmica e consistente, envolvendo diretamente seu público.
3
Step 3
Aplique Elementos Consistentes com a Marca
Mantenha a identidade da sua marca utilizando "Controles de marca" para integrar seu logotipo, cores específicas da marca e fontes de forma integrada. Enriquecer ainda mais seu vídeo com visuais relevantes e música de fundo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Finalize seu vídeo de narrativa de marca, ajustando "redimensionamento & exportação de proporção de aspecto" para várias plataformas. Gere saídas de alta qualidade prontas para compartilhamento imediato em seus canais de marketing, garantindo que sua mensagem alcance seu público-alvo de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais

.

Produza rapidamente vídeos e clipes cativantes para mídias sociais, aprimorando a presença da sua marca e o engajamento do público.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar a narrativa de marca por meio da criação de vídeos?

O HeyGen capacita os usuários a se tornarem criadores de vídeos de narrativa de marca, transformando roteiros em visuais envolventes. Com avatares de IA, modelos personalizáveis e controles de marca fáceis, você pode criar vídeos de marketing envolventes que cativam seu público e transmitem sua mensagem de forma eficaz.

Posso criar apresentações animadas de alta qualidade e vídeos de marketing facilmente com o HeyGen?

Sim, o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA, permitindo que você produza apresentações animadas de alta qualidade e vídeos de marketing sem esforço. Sua plataforma intuitiva, completa com avatares de IA e uma rica biblioteca de mídia, ajuda você a gerar visuais de IA profissionais sem a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.

Que tipos de vídeos o HeyGen pode gerar para conteúdo de mídia social?

O HeyGen é um criador de vídeos versátil, perfeito para gerar diversos conteúdos de mídia social, incluindo anúncios de vídeo envolventes e vídeos explicativos rápidos. Você pode transformar texto em vídeo com legendas geradas automaticamente e ajustar facilmente as proporções para várias plataformas, garantindo que sua mensagem alcance um público mais amplo.

Como o HeyGen garante a consistência da marca em todos os meus ativos de vídeo?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores específicas da marca de forma integrada em todos os seus ativos de vídeo. Isso garante que cada vídeo alinhado à marca mantenha uma identidade visual consistente, reforçando sua narrativa de marca e imagem profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo