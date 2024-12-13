Gerador de Vídeos de Narrativa de Marca: Crie Vídeos Envolventes

Produza vídeos de marketing de alta qualidade rapidamente, aproveitando poderosos avatares de AI para contar a história única da sua marca.

Imagine um vídeo de 45 segundos de narrativa de marca, especificamente criado para startups que estão lançando produtos inovadores, projetado para levar os espectadores em uma jornada cativante do conceito ao sucesso no mercado. A estética visual deve ser moderna e elegante, incorporando gráficos em movimento dinâmico e animações sutis, tudo sincronizado com uma trilha sonora inspiradora e uma narração profissional e articulada. Utilize os avatares de AI da HeyGen para personificar mensagens-chave e compartilhar depoimentos envolventes, injetando um elemento humano na narrativa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para clientes B2B com conhecimento em tecnologia, construa um vídeo envolvente de 60 segundos que explique meticulosamente as funcionalidades complexas de uma atualização de software de ponta. Esta tarefa do gerador de vídeo AI exige uma abordagem visual com gráficos instrutivos e limpos e demonstrações passo a passo claras, perfeitamente complementadas por uma narração calma e autoritária e texto na tela preciso para clareza técnica. Integre perfeitamente o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do script para gerar uma narração precisa e profissional diretamente da sua documentação técnica.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de 30 segundos voltado para potenciais candidatos a emprego, especialmente jovens profissionais, para articular uma narrativa convincente sobre a cultura da empresa e os benefícios atraentes para os funcionários. A identidade visual do vídeo deve ser uma montagem vibrante e energética mostrando membros diversos da equipe colaborando ativamente e desfrutando de várias atividades no local de trabalho, iluminada por cores brilhantes e convidativas e definida por uma faixa instrumental popular e contemporânea. Utilize os Modelos & cenas da HeyGen para construir facilmente esta peça de recrutamento visualmente atraente e emocionalmente impactante.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um anúncio de vídeo de 15 segundos para redes sociais, estrategicamente direcionado a consumidores em geral, que emprega a criação de narrativa emocional para apresentar um novo produto ecológico. A experiência visual deve ser caracterizada por cortes rápidos e imagens vibrantes e naturais que ilustrem poderosamente a contribuição ambiental positiva do produto, acompanhada por uma faixa de áudio em alta, inspiradora, que não requer diálogo falado. Para garantir o máximo alcance e impacto, mesmo quando visualizado em silêncio, utilize proeminentemente as Legendas da HeyGen para transmitir a mensagem principal e um chamado à ação convincente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Narrativa de Marca

Crie narrativas de marca cativantes com facilidade. Nosso gerador de vídeo AI simplifica seu processo de criação de vídeo, permitindo que você produza conteúdo de alta qualidade e envolvente para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva a narrativa envolvente da sua marca. Insira seu roteiro diretamente no gerador de vídeo AI, aproveitando sua capacidade de texto-para-vídeo a partir do roteiro para estabelecer a base do seu vídeo de narrativa de marca.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de AI profissionais para incorporar a mensagem da sua marca. Integre esses personagens consistentes com as cenas escolhidas para criar conteúdo visual envolvente.
3
Step 3
Adicione Voz e Elementos de Marca
Enriqueça seu vídeo com geração de narração de alta qualidade, perfeitamente sincronizada com seu roteiro. Utilize controles de branding para aplicar seu logotipo e cores da marca para um ativo de marketing coeso e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua produção adicionando legendas ou subtítulos para acessibilidade e impacto. Exporte seu vídeo finalizado, otimizado para conteúdo de redes sociais, garantindo que sua história alcance um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Transforme depoimentos em vídeos de AI envolventes, mostrando experiências autênticas de clientes para construir confiança e fortalecer sua narrativa de marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar minha narrativa de marca através de AI?

A HeyGen transforma a narrativa de marca ao possibilitar a criação de histórias de vídeo cativantes a partir de texto. Nosso gerador de vídeo AI utiliza ferramentas poderosas para produzir conteúdo de vídeo envolvente, permitindo que as empresas comuniquem narrativas impactantes com facilidade.

Qual é o papel dos avatares de AI no processo de criação de vídeos da HeyGen?

A HeyGen utiliza avatares de AI avançados para dar vida aos seus roteiros, oferecendo personagens consistentes que aprimoram sua criação visual. Esses avatares de AI, capazes de sincronizar os lábios, facilitam a criação eficiente de vídeos, tornando simples a produção de vídeos profissionais sem a necessidade de habilidades extensas de edição.

A HeyGen pode simplificar a produção e edição de conteúdo envolvente para redes sociais?

Com certeza! A HeyGen foi projetada para simplificar a criação de vídeos, oferecendo uma plataforma fácil de usar para gerar vídeos de alta qualidade para conteúdo de redes sociais. Com uma ampla gama de modelos e recursos automatizados, a HeyGen agiliza o fluxo de trabalho de produção e edição, economizando seu tempo valioso.

A HeyGen oferece suporte à localização e personagens consistentes para campanhas de marketing globais?

Sim, a HeyGen capacita os esforços de marketing global através de recursos robustos de localização, incluindo narrações e diversos avatares de AI. Nossa plataforma garante personagens consistentes em todos os seus vídeos, permitindo que você alcance efetivamente audiências internacionais com comunicação de marca personalizada e profissional.

