Crie Seu Vídeo de História de Marca: Eleve Sua Narrativa

Crie vídeos cativantes de histórias de marca que estabelecem conexões emocionais com seu público, simplificados pelo recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.

519/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a pequenos empresários ocupados que buscam soluções eficientes. Este vídeo deve empregar uma narrativa visual limpa e moderna com gráficos em movimento vibrantes, ilustrando um desafio comum e sua rápida resolução, acompanhado por uma trilha sonora otimista e animada. Aproveite os Templates e cenas do HeyGen para construir rapidamente uma sequência convincente de problema-solução, mostrando como o produto otimiza seu fluxo de trabalho.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos sobre os valores da marca, projetado para parceiros comunitários existentes e clientes fiéis, destacando os valores compartilhados da marca e seu impacto social. O estilo visual será uma abordagem genuína, semelhante a um documentário, apresentando depoimentos autênticos de beneficiários e funcionários, acompanhados por música inspiradora e comovente. Garanta acessibilidade e engajamento usando as legendas do HeyGen para todos os diálogos falados.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inspirador de 50 segundos de apresentação de produto especificamente para entusiastas de tecnologia e primeiros adotantes ávidos por inovação. A estética visual deve ser elegante e futurista, utilizando gráficos em movimento de ponta para revelar os recursos avançados do produto e sua visão futura, sublinhados por música eletrônica energética. Apresente esta mensagem visionária através de um avatar envolvente gerado por IA usando a capacidade de avatares de IA do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Anúncio de História de Marca

Crie narrativas de marca envolventes que ressoam com seu público-alvo e aprimoram seus esforços de marketing em vídeo com um processo de criação simplificado.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Narrativo
Comece escrevendo um roteiro envolvente que descreva a história única e a mensagem central da sua marca. O recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro permite que você transforme perfeitamente sua narrativa escrita em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos Visuais
Selecione os visuais perfeitos para incorporar a personalidade da sua marca. Incorpore avatares de IA para representar sua marca ou seus valores, adicionando um toque humano e aprimorando a conexão emocional com seus espectadores, formando uma narrativa visual forte.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre a identidade visual distinta da sua marca ao longo do anúncio. Utilize os controles de branding do HeyGen (logotipo, cores) para garantir consistência, reforçando a mensagem da sua marca e tornando seu anúncio instantaneamente reconhecível.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Finalize seu vídeo de anúncio de história de marca e prepare-o para várias plataformas. Use as opções de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen para otimizar seu vídeo para diferentes canais, maximizando seu alcance e impacto em sua estratégia de marketing em vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Narrativas Inspiradoras de Marca

.

Desenvolva vídeos de histórias de marca inspiradoras que ressoam profundamente com os espectadores, promovendo conexões emocionais e reforçando valores compartilhados.

background image

Perguntas Frequentes

Quais elementos tornam um vídeo de história de marca atraente usando o HeyGen?

O HeyGen permite que você crie um vídeo de história de marca atraente transformando seu roteiro em uma poderosa narrativa visual usando avatares de IA. Isso ajuda a construir conexões emocionais com seu público-alvo por meio de conteúdo autêntico e narrativa criativa, elevando seus esforços de marketing em vídeo.

Como o HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos para histórias de marca?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos para histórias de marca ao permitir que você gere vídeos a partir de um roteiro com avatares de IA e narrações. Isso reduz significativamente os custos e os prazos de produção de vídeo tradicionais, facilitando a produção de conteúdo criativo de alta qualidade de forma eficiente.

O HeyGen pode manter a consistência da marca em vários esforços de marketing em vídeo?

Sim, o HeyGen garante consistência visual em todos os seus vídeos de histórias de marca por meio de controles de branding robustos, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores. Utilizando seus templates e suporte à biblioteca de mídia, seu marketing em vídeo sempre estará alinhado com a mensagem geral da sua marca.

Por que minha empresa deve usar o HeyGen para seus vídeos de histórias de marca?

O HeyGen capacita as empresas a criar vídeos de histórias de marca envolventes que humanizam a marca e ressoam com seu público-alvo. Suas capacidades avançadas de IA facilitam a narrativa convincente, ajudando você a criar conteúdo autêntico rapidamente para aumentar o engajamento e impulsionar ações em suas campanhas de marketing.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo