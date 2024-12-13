Gerador de Vídeos de Padrões de Marca: Crie Vídeos Alinhados à Marca Rapidamente

Garanta uma identidade de marca consistente em todos os vídeos de marketing. Aproveite poderosos avatares de IA para escalar sua criação de conteúdo sem esforço.

Crie um vídeo instrucional de 45 segundos destinado a novos contratados e equipes de marketing, delineando claramente as diretrizes essenciais da marca. O estilo visual deve ser corporativo e limpo, com sobreposições de texto animado e um avatar de IA profissional e informativo transmitindo as mensagens principais. O áudio deve ser uma narração clara e autoritária, acompanhada por uma música de fundo sutil e inspiradora. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os elementos críticos dos nossos padrões de marca.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing vibrante de 30 segundos voltado para clientes potenciais e seguidores de redes sociais, destacando nossa mais recente oferta enquanto adere estritamente à nossa identidade de marca. A estética visual deve ser dinâmica e moderna, incorporando cortes rápidos e imagens envolventes do produto, complementadas por uma trilha sonora contemporânea e animada. Aproveite os modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um vídeo polido que mantenha visuais consistentes da marca.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio cativante de 60 segundos para partes interessadas internas e a imprensa, introduzindo uma nova iniciativa da empresa e seu impacto em nossa presença digital. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e elegante, apresentando filmagens de alta qualidade e uma trilha sonora orquestral dramática. A narrativa, gerada de forma eficiente através da capacidade de texto para vídeo da HeyGen, deve enfatizar como essa iniciativa aprimora nossos ativos de marca como um todo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de dica de 15 segundos para redes sociais, direcionado à nossa base de clientes existente, oferecendo um truque rápido ou insight em alinhamento com nossas diretrizes de marca. Visualmente, o vídeo deve ser brilhante e energético, com animações simples, e o áudio deve apresentar uma narração amigável e conversacional, acompanhada por um jingle cativante e alinhado à marca. Utilize os avatares de IA personalizados da HeyGen para transmitir a mensagem, garantindo uma voz de marca reconhecível e consistente em todo o conteúdo de redes sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Padrões de Marca

Crie vídeos consistentes e alinhados à marca que mantenham a identidade da sua empresa em todo o conteúdo, desde a configuração inicial até a exportação final.

1
Step 1
Crie Sua Identidade de Marca
Configure o visual e a sensação únicos da sua marca aplicando seu logotipo, paleta de cores e fontes usando os controles de branding da HeyGen para estabelecer sua identidade de marca.
2
Step 2
Selecione um Modelo de Marca
Escolha entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados que se alinham com suas diretrizes de marca para agilizar seu processo de criação de conteúdo.
3
Step 3
Adicione Seu Roteiro
Cole seu roteiro para gerar instantaneamente conteúdo de vídeo usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, garantindo uma voz e mensagem consistentes para sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Marca
Finalize seu vídeo, garantindo que ele atenda a todos os padrões de marca, e depois exporte em vários formatos otimizados para sua presença digital e necessidades de criação de conteúdo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre histórias de sucesso de clientes com vídeos de IA envolventes

.

Utilize IA para produzir vídeos de histórias de sucesso de clientes envolventes, alinhando-se aos padrões de marca e aumentando a credibilidade da marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda as empresas a manter a identidade e os padrões de marca em conteúdo de vídeo?

A HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de padrões de marca que garante consistência em todas as suas comunicações em vídeo. Ela permite integrar seus ativos de marca, como logotipos e cores da marca, e até criar avatares de IA personalizados que se alinham perfeitamente com suas diretrizes de marca estabelecidas, aprimorando sua presença digital.

Qual é a abordagem da HeyGen para simplificar a criação de conteúdo criativo?

O Gerador de Vídeos de IA da HeyGen simplifica o processo de criação de conteúdo, permitindo que os usuários transformem texto em vídeo sem esforço. Essa capacidade, combinada com uma variedade de modelos e estilos de vídeo, capacita você a produzir vídeos de marketing envolventes e conteúdo para redes sociais de forma rápida e eficiente.

A HeyGen pode criar avatares de IA personalizados para representar nossa marca de forma eficaz?

Sim, a HeyGen é especializada na criação de avatares de IA personalizados que representam autenticamente a identidade da sua marca. Esses avatares personalizados garantem uma aparência consistente e profissional em todos os seus vídeos, reforçando seus padrões de marca em cada peça de conteúdo que você produz.

Como a HeyGen pode aprimorar nossos vídeos de marketing e a plataforma geral da marca?

A HeyGen aprimora significativamente seus vídeos de marketing ao oferecer uma plataforma de marca robusta que suporta a criação de conteúdo abrangente. Você pode aproveitar recursos como texto para vídeo, avatares de IA personalizados e vários modelos para desenvolver vídeos de marketing atraentes que comunicam efetivamente a mensagem da sua marca e elevam sua identidade de marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo