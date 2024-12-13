Crie um vídeo instrucional de 45 segundos destinado a novos contratados e equipes de marketing, delineando claramente as diretrizes essenciais da marca. O estilo visual deve ser corporativo e limpo, com sobreposições de texto animado e um avatar de IA profissional e informativo transmitindo as mensagens principais. O áudio deve ser uma narração clara e autoritária, acompanhada por uma música de fundo sutil e inspiradora. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os elementos críticos dos nossos padrões de marca.

Gerar Vídeo