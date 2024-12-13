Criador de Vídeos de Renovação de Marca: Revitalize Seus Visuais

Gere vídeos de rebranding impressionantes com facilidade, aproveitando avatares avançados de IA para cativar seu público.

Produza um vídeo envolvente de 45 segundos destinado a gerentes de marketing, apresentando uma significativa renovação de marca ao seu público, com um estilo visual moderno e energético, complementado por música de fundo contemporânea e inspiradora. Este vídeo deve aproveitar a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar perfeitamente as mensagens-chave em conteúdo atraente para redes sociais, garantindo que a narrativa central da renovação de marca seja claramente comunicada através de avatares dinâmicos de IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos focado em produtos para marcas de e-commerce lançando uma nova linha sob uma identidade recentemente rebatizada, utilizando visuais elegantes e centrados no produto com sobreposições de texto animado e um jingle sofisticado e animado. O uso dos diversos "Modelos e cenas" do HeyGen facilitará a criação, enquanto a "Geração de narração" fornecerá uma narração clara e persuasiva para destacar os pontos de venda únicos desses novos vídeos de marca.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos especificamente para estrategistas de marca que buscam se conectar com um público mais jovem por meio de narrativas autênticas, empregando cores vibrantes, cortes rápidos dinâmicos e uma narração inspiradora e relacionável. Este criador de vídeos online pode incorporar ativos de alta qualidade da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen e utilizar "Legendas automáticas" para maximizar o alcance e a acessibilidade, garantindo que a narrativa ressoe profundamente com o público-alvo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um breve vídeo de comunicação interna de 20 segundos para equipes da empresa que estão navegando por uma evolução de identidade de marca, apresentando um estilo visual profissional, mas acessível, com gráficos limpos e uma narração confiante e tranquilizadora. Aproveitando o "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen, o vídeo será perfeitamente formatado para várias plataformas internas, e a inclusão de "Avatares de IA" amigáveis pode ajudar a criar vídeos em escala, promovendo um senso de unidade e entusiasmo entre os funcionários.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Renovação de Marca

Crie facilmente vídeos de rebranding cativantes que refletem autenticamente sua identidade de marca atualizada e ressoam com seu público.

1
Step 1
Selecione uma Base
Comece escolhendo em nossa extensa biblioteca de modelos personalizáveis ou inicie com uma tela em branco para definir o cenário para a nova narrativa da sua marca.
2
Step 2
Crie Conteúdo Envolvente
Utilize nossos poderosos avatares de IA para gerar visuais dinâmicos e narrações, garantindo que sua mensagem de rebranding seja envolvente e consistente.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre perfeitamente seus novos ativos de marca com nossos controles de branding, aplicando logotipos, cores e fontes atualizados a cada vídeo para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seu vídeo e exporte-o em múltiplas proporções, otimizando-o para várias plataformas para lançar e distribuir efetivamente seu conteúdo de marca renovado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique a Visão da Marca

.

Articule a missão e os valores da sua marca renovada por meio de vídeos narrativos gerados por IA envolventes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar nossos esforços de vídeo de renovação de marca?

O HeyGen potencializa sua renovação de marca ao fornecer um criador de vídeos online intuitivo com modelos personalizáveis e recursos poderosos de IA. Crie facilmente vídeos polidos e de marca que se alinham perfeitamente com sua identidade de marca atualizada, tornando seus vídeos de rebranding impactantes e memoráveis.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para criar vídeos de marca de forma eficiente?

O HeyGen utiliza capacidades avançadas de geração de vídeo por IA para agilizar a criação de vídeos de marca. Você pode transformar texto em vídeo com avatares e narrações realistas de IA, permitindo criar vídeos em escala para todas as suas campanhas de marketing de forma rápida e eficiente.

O HeyGen pode nos ajudar a criar conteúdo envolvente para redes sociais em nossas campanhas de marketing?

Com certeza, o HeyGen é um excelente criador de vídeos online para elaborar conteúdo envolvente para redes sociais. Com uma ampla gama de modelos personalizáveis, múltiplas proporções e uma robusta biblioteca de mídia, você pode projetar vídeos dinâmicos otimizados para várias plataformas sociais para impulsionar suas campanhas de marketing.

Como o HeyGen garante a consistência da marca em todo o nosso conteúdo de vídeo?

O HeyGen garante visuais consistentes para sua identidade de marca através de seus controles abrangentes de Branding. Você pode carregar seus logotipos, definir cores da marca e utilizar modelos consistentes para produzir vídeos de marca que mantenham uma aparência unificada e profissional em todas as suas comunicações.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo