gerador de vídeo de posicionamento de marca: Crie Sua Voz de Marca Única

Crie narrativas de marca atraentes transformando texto em vídeos impressionantes com nosso poderoso Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing sofisticado de "60 segundos" para profissionais de marketing e agências, ilustrando como um gerador de vídeo de marca com IA pode revolucionar suas campanhas de marketing. A estética deve ser moderna e elegante, apresentando um "avatar de IA" transmitindo mensagens-chave da marca com narrações claras e autoritativas, em um fundo de música corporativa suave, enfatizando a rapidez e a qualidade da criação.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de "90 segundos" projetado para criadores de conteúdo e educadores online, destacando o poder de um Gerador de Texto para Vídeo para manter a consistência visual em várias séries educacionais. A apresentação visual deve ser limpa e educativa, com texto na tela reforçando pontos-chave enquanto uma "Geração de narração" calorosa e envolvente explica conceitos complexos, acompanhada por música instrumental calma e inspiradora.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo persuasivo de "2 minutos" direcionado a gerentes de marca e estrategistas digitais, mostrando como a HeyGen atua como o criador de vídeos de marketing definitivo para produzir vídeos de qualidade de estúdio para diversas plataformas. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e premium, com transições rápidas entre diferentes "Redimensionamentos de proporção e exportações" para mídias sociais, acompanhado por música eletrônica moderna e pulsante, demonstrando presença e impacto abrangentes da marca.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Posicionamento de Marca

Crie vídeos de posicionamento de marca impactantes com ferramentas alimentadas por IA, transformando sua comunicação estratégica em narrativas visuais envolventes para campanhas de marketing.

1
Step 1
Crie Sua Narrativa de Marca
Comece inserindo seu roteiro ou mensagens-chave da marca para aproveitar nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro, formando o núcleo do seu vídeo de posicionamento de marca.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA ou utilize templates personalizáveis para representar visualmente sua marca, garantindo uma entrega convincente da sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Marca e Voz
Aplique as cores e o logotipo exclusivos da sua marca usando nossos controles de branding. Integre geração de narração com narrações de alta qualidade para reforçar a consistência visual.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Qualidade de Estúdio
Gere e exporte seu vídeo finalizado de qualidade de estúdio, pronto para ser utilizado em várias plataformas de mídia social e campanhas de marketing para impulsionar seu posicionamento de marca.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso da Marca

Crie vídeos impactantes com IA para destacar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e reforçando o valor da marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de marca para empresas?

A HeyGen serve como um avançado gerador de vídeo de marca com IA, permitindo que os usuários transformem texto em vídeos profissionais de qualidade de estúdio com facilidade. Essa poderosa capacidade de texto para vídeo significa que você pode produzir conteúdo de marca atraente de forma eficiente, mesmo sem habilidades extensas de edição de vídeo.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para manter a consistência visual?

A HeyGen capacita as marcas a manter uma forte consistência visual em todas as campanhas de marketing através de seu sofisticado Porta-voz de IA e avatares de IA. Esses recursos permitem criar conteúdo de marca com rostos e vozes familiares, garantindo uma identidade de marca coesa nas plataformas de mídia social.

A HeyGen pode ajudar a aumentar a eficácia das campanhas de marketing?

Com certeza. A HeyGen é projetada para impulsionar campanhas de marketing fornecendo templates personalizáveis e ferramentas com IA que aceleram a produção de vídeos. As empresas podem gerar rapidamente vídeos envolventes e de qualidade de estúdio, permitindo uma comunicação mais frequente e impactante em várias plataformas de mídia social.

Preciso de habilidades prévias de edição de vídeo para criar vídeos com a HeyGen?

Não, você não precisa de habilidades prévias de edição de vídeo para criar vídeos profissionais com a HeyGen. Suas ferramentas intuitivas com IA e o gerador de texto para vídeo simplificam o processo, permitindo que qualquer pessoa produza vídeos de marketing de alta qualidade de forma eficaz.

