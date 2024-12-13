Criador de Vídeos de Parceria de Marca: Rápido, Fácil e Profissional

Crie vídeos envolventes de parceria de marca transformando seus roteiros em visuais com IA.

Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos direcionado a gerentes de marketing e estrategistas de marca, anunciando uma nova parceria de marca B2B. O estilo visual deve ser profissional e animado, com gráficos em movimento elegantes e uma trilha sonora moderna, complementados por uma narração clara e entusiástica. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para converter perfeitamente o roteiro do seu criador de vídeo de anúncio de parceria em visuais envolventes, destacando os principais benefícios da colaboração e perspectivas futuras para vídeos de marketing.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 90 segundos projetado para líderes de projetos técnicos e desenvolvedores de produtos, detalhando a integração de duas soluções de software após uma joint venture. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, informativo e preciso, incorporando gravações de tela detalhadas, diagramas animados e uma narração sofisticada e calma. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar informações técnicas complexas de forma clara, garantindo um processo de geração de vídeo de ponta a ponta que simplifica a narrativa de integração de produtos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial envolvente de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e novos usuários, demonstrando como configurar seu primeiro projeto colaborativo usando uma nova plataforma. O estilo visual e de áudio deve ser amigável, claro e fácil de seguir, com gráficos brilhantes e limpos, texto simples na tela e uma narração acolhedora. Selecione entre os modelos e cenas personalizáveis do HeyGen para montar rapidamente um guia de criador de vídeo online com aparência profissional que simplifica o processo de integração para novos usuários.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 1 minuto sobre histórias de sucesso para potenciais parceiros de marca e executivos de desenvolvimento de negócios, mostrando o impacto positivo de uma colaboração recente. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico, profissional e edificante, misturando depoimentos genuínos com imagens relevantes de B-roll e uma trilha musical motivacional. Empregue o recurso de geração de narração do HeyGen para adicionar uma narração polida, aprimorando a narrativa e transmitindo efetivamente a identidade compartilhada da marca e o valor dos modelos de vídeo de parceria.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Parceria de Marca

Crie vídeos impactantes de anúncio de parceria de marca sem esforço, aproveitando recursos de IA e modelos personalizáveis para amplificar sua mensagem em várias plataformas.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Parceria
Selecione entre uma variedade de Modelos de Vídeo de Parceria profissionalmente projetados para definir instantaneamente o tom do seu anúncio.
2
Step 2
Personalize Sua Identidade de Marca
Aplique seu Kit de Marca exclusivo, incluindo logotipos, cores e fontes, para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.
3
Step 3
Gere Conteúdo Envolvente
Aproveite o recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro para transformar sua mensagem de parceria em visuais envolventes com facilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe em Todos os Lugares
Utilize redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizar seu vídeo para várias plataformas de mídia social e alcançar um público mais amplo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso Colaborativas

Crie vídeos de IA envolventes para mostrar resultados bem-sucedidos de clientes e conquistas conjuntas com parceiros.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de parceria de marca?

O HeyGen atua como um criador de vídeos intuitivo com IA, permitindo que você gere vídeos de parceria de marca envolventes com avatares de IA e funcionalidade de texto para vídeo a partir de um roteiro simples. Seu editor de arrastar e soltar torna todo o processo eficiente para a geração de vídeo de ponta a ponta.

Posso personalizar vídeos de anúncio de parceria para corresponder à identidade da minha marca no HeyGen?

Absolutamente! O HeyGen oferece modelos personalizáveis extensivos e controles de marca robustos, incluindo a capacidade de adicionar seu logotipo e cores específicas da marca. Isso garante que seus esforços de criador de vídeo de anúncio de parceria estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Quais ferramentas técnicas de edição de vídeo o HeyGen oferece para criar vídeos de marketing?

O HeyGen fornece um conjunto de ferramentas de edição intuitivas para vídeos de marketing, como geração de narração, legendas automáticas e uma extensa biblioteca de mídia. Você também pode exportar seus vídeos em vários formatos de proporção, garantindo exibição ideal em diferentes plataformas de mídia social.

O HeyGen oferece modelos especificamente para vídeos de parceria?

Sim, o HeyGen apresenta uma rica coleção de Modelos de Vídeo de Parceria profissionalmente projetados. Esses modelos vêm com recursos de IA e permitem personalização instantânea da marca, agilizando significativamente seu fluxo de trabalho de produção de vídeo.

