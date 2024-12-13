A HeyGen permite que você gere uma ampla gama de vídeos profissionais, desde vídeos de apresentação de marca até vídeos para redes sociais, usando sua plataforma versátil. Com capacidades como IA de texto para vídeo e redimensionamento de proporção de aspecto, você pode criar conteúdo de vídeo atraente adaptado para qualquer plataforma ou propósito.