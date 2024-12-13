Gerador de Vídeo de Apresentação de Marca: Impulsione Sua Marca

Crie vídeos atraentes e alinhados à marca rapidamente para aumentar as vendas e melhorar sua presença online com controles de Branding personalizados.

517/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing dinâmico de 45 segundos direcionado a gerentes de marketing de e-commerce e tecnologia, com o objetivo de anunciar o lançamento de um novo produto. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e energético, complementado por música de alta energia e uma "geração de narração" clara e persuasiva, aproveitando os "modelos de vídeo" da HeyGen para criar um vídeo de produto impactante de forma rápida e eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos voltado para empresas de SaaS e criadores de conteúdo educacional, simplificando um serviço ou conceito complexo. O estilo visual deve ser ilustrativo e claro, apoiado por uma voz calma e autoritária, música de fundo sutil e "legendas" fáceis de ler. Utilize a extensa "biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen para aprimorar a narrativa visual e converter seu roteiro em um vídeo explicativo detalhado usando a funcionalidade de "texto para vídeo a partir de roteiro".
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional de 30 segundos especificamente para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, focado em manter uma presença de marca consistente em várias plataformas. O vídeo deve apresentar um estilo visual moderno e acelerado com música contemporânea e gráficos envolventes, demonstrando a capacidade da HeyGen para "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" e utilizando diversos "modelos e cenas" para criar vídeos únicos para redes sociais de forma fácil para vários canais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Apresentação de Marca

Crie vídeos de apresentação de marca atraentes e profissionais com um gerador de vídeo de IA, transformando seu texto e ideias em histórias visuais envolventes sem esforço.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais e cenas, ou comece do zero com uma tela em branco para construir sua narrativa de marca.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Transforme seu conteúdo escrito em visuais dinâmicos colando seu roteiro de apresentação de marca diretamente no editor de texto para vídeo. A IA o converterá em um vídeo.
3
Step 3
Adicione Elementos da Marca
Enriqueça seu vídeo com sua identidade de marca única. Aplique seu logotipo, cores e fontes da marca usando controles de branding para garantir consistência e reforçar a presença da sua marca ao longo do vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo alinhado à marca, depois exporte-o no formato e qualidade desejados. Compartilhe sua apresentação de marca atraente em todos os seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Aproveite a IA para criar depoimentos em vídeo envolventes que mostram efetivamente as conquistas dos clientes e constroem confiança na marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a geração criativa de vídeos de IA?

A HeyGen capacita os usuários a simplificar a geração criativa de vídeos transformando texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade. Este gerador de vídeos de IA torna o conteúdo de vídeo profissional acessível sem a necessidade de ampla expertise técnica.

A HeyGen pode produzir vídeos de marketing alinhados à marca de forma eficaz?

Com certeza, a HeyGen é uma poderosa ferramenta de criação de vídeos de marca projetada para produzir vídeos de marketing alinhados à marca. Você pode manter a consistência da marca utilizando controles de branding personalizados, incluindo logotipos e cores, em vários modelos de vídeo.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para criação eficiente de vídeos?

A HeyGen oferece um conjunto de ferramentas criativas para otimizar a criação de vídeos, incluindo uma extensa biblioteca de modelos de vídeo e um editor de arrastar e soltar. Os usuários podem facilmente criar diversos vídeos de marketing e explicativos, aproveitando os recursos baseados em IA para uma experiência de edição suave.

Como a HeyGen pode ajudar a gerar vários tipos de vídeos profissionais?

A HeyGen permite que você gere uma ampla gama de vídeos profissionais, desde vídeos de apresentação de marca até vídeos para redes sociais, usando sua plataforma versátil. Com capacidades como IA de texto para vídeo e redimensionamento de proporção de aspecto, você pode criar conteúdo de vídeo atraente adaptado para qualquer plataforma ou propósito.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo