Criador de Vídeos de Orientação de Marca: Crie Intros de IA Rápido

Aumente a Conscientização de Marca com Vídeos Animados envolventes e os poderosos controles de marca do HeyGen.

Crie um vídeo de 30 segundos atraente para conscientização de marca, projetado para startups e pequenas empresas, com o objetivo de apresentar rapidamente sua proposta de valor única. O estilo visual deve ser energético e moderno, com música de fundo animada e gráficos limpos e impactantes. Utilize os "Templates e cenas" do HeyGen para montar rapidamente uma peça profissional e envolvente de "Intro Maker" que capture a atenção imediata.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo animado informativo de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing, explicando os benefícios de uma nova ferramenta digital. O estilo visual deve ser envolvente e explicativo, incorporando animação clara e uma narração profissional, garantindo que a informação complexa seja facilmente digerível. Aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para traduzir eficientemente sua mensagem em uma apresentação dinâmica de "Vídeos Animados", destacando sua eficácia como uma ferramenta versátil de "Criador de Vídeos".
Prompt de Exemplo 2
Produza um "Vídeo de Marca" sofisticado de 60 segundos para clientes corporativos e empresas B2B, destacando os valores centrais da empresa e a visão de longo prazo. A estética deve ser profissional e calma, com música de fundo elegante e um tom refinado. Incorpore os "Avatares de IA" do HeyGen para transmitir mensagens-chave, garantindo uma apresentação consistente e autoritária que também apresenta uma sutil "Animação de Logotipo".
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma introdução de vídeo dinâmica de 15 segundos especificamente para criadores de conteúdo e YouTubers, elaborada para causar uma primeira impressão impactante. O estilo visual deve ser vibrante e acelerado, com efeitos sonoros personalizados e elementos visuais marcantes, tudo entregue em "Alta Resolução". Empregue a "Geração de Narração" do HeyGen para adicionar um elemento sonoro de marca memorável às suas cativantes "Intros de Vídeo".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Orientação de Marca

Crie vídeos de orientação de marca impactantes sem esforço. Nossa plataforma intuitiva ajuda você a estabelecer rapidamente a conscientização de marca com conteúdo personalizado e de alta qualidade.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece seu vídeo de orientação de marca escolhendo entre uma variedade de modelos e cenas profissionais, proporcionando um início rápido para seu projeto.
2
Step 2
Personalize Sua História de Marca
Adapte seu vídeo integrando seus controles de marca exclusivos, como logotipos e cores, para garantir que ele esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua empresa.
3
Step 3
Aprimore com Narrações
Gere narrativas envolventes utilizando a geração de narração a partir do seu roteiro, garantindo um tom profissional e consistente para sua mensagem.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de orientação de marca e utilize redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas, garantindo uma distribuição de alta qualidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação de anúncios de alto desempenho em minutos com vídeo de IA

.

Desenvolva anúncios de vídeo eficazes, impulsionados por IA, em minutos para expandir o alcance e a conscientização da marca, impulsionando o crescimento da sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de intros de vídeo cativantes e vídeos de marca personalizados?

O HeyGen oferece um Criador de Intros intuitivo e uma variedade de Modelos de Vídeo para simplificar a criação de intros de vídeo profissionais. Você pode facilmente integrar sua Integração de Logotipo Personalizado e adicionar Animação de Logotipo para construir uma forte Conscientização de Marca através de conteúdo de Vídeo de Marca atraente, tudo projetado para aprimorar sua produção criativa.

O HeyGen oferece uma variedade de modelos criativos para produção de vídeo?

Sim, o HeyGen oferece uma extensa biblioteca de Modelos de Vídeo profissionais e cenas dinâmicas projetadas para impulsionar sua criação de vídeo. Esses modelos permitem que você produza Vídeos Animados de alta qualidade e conteúdo de marketing de forma eficiente, aproveitando vários Efeitos Visuais e Transições para aprimorar seus projetos criativos.

Quais ferramentas de personalização estão disponíveis no HeyGen para personalizar meus vídeos?

O HeyGen fornece robustas ferramentas de Personalização Online, permitindo que você adapte todos os aspectos do seu conteúdo de Vídeo Personalizado. Você pode integrar as cores, fontes e logotipos específicos da sua marca sem esforço, garantindo que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua Orientação de Marca e aumente a Conscientização de Marca.

As capacidades de IA do HeyGen podem ajudar a criar conteúdo de vídeo animado e dinâmico?

Absolutamente, o HeyGen utiliza avançadas Ferramentas de Vídeo de IA para dar vida à sua visão criativa, permitindo a fácil geração de avatares de IA e Texto para Vídeo a partir de roteiro. Você pode produzir Vídeos Animados envolventes com Cenas Dinâmicas, transformando ideias simples em conteúdo de vídeo profissional que captura a atenção.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo