O HeyGen fornece robustas ferramentas de Personalização Online, permitindo que você adapte todos os aspectos do seu conteúdo de Vídeo Personalizado. Você pode integrar as cores, fontes e logotipos específicos da sua marca sem esforço, garantindo que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua Orientação de Marca e aumente a Conscientização de Marca.