Produza um vídeo inspirador de 30 segundos destacando a marca, perfeito para uma campanha de 'criador de vídeos da marca do mês', direcionado a proprietários de pequenas empresas que buscam elevar sua presença online com um estilo visual limpo e profissional e uma trilha sonora animada. Utilize os `avatares de AI` e o `Texto-para-vídeo a partir de roteiro` da HeyGen para criar vídeos de marketing envolventes de forma fluida.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vibrante vídeo de 15 segundos para redes sociais, projetado como um vídeo promocional rápido para capturar a atenção de criadores de conteúdo, apresentando um estilo visual dinâmico com música de fundo moderna. Aproveite os `Modelos & cenas` extensivos da HeyGen e a eficiente `Geração de narração` para introduzir rapidamente um novo produto ou serviço.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio publicitário convincente de 45 segundos para empresas de e-commerce, concebido como um vídeo de alto desempenho com uma estética visual elegante e dinâmica e uma narração persuasiva e direta. Incorpore as `Legendas/legendas automáticas` e o rico `Suporte de biblioteca de mídia/estoque` da HeyGen para produzir um resultado polido e focado em conversão com o `Criador de Vídeos Promocionais de AI`.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo abrangente de 60 segundos para estrategistas de marketing digital, mostrando como um criador de vídeos online pode revolucionar a mensagem da marca, apresentando um `avatar de AI` amigável e informativo entregando a narração. Empregue o redimensionamento e exportação de `Proporção de aspecto` flexível da HeyGen e as capacidades avançadas de `Texto-para-vídeo a partir de roteiro` para demonstrar possibilidades criativas de conteúdo em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos da Marca do Mês

Crie facilmente vídeos deslumbrantes de 'Marca do Mês' que cativam seu público e mostram histórias únicas, tudo impulsionado por AI.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece seu vídeo de 'Marca do Mês' selecionando entre uma variedade de modelos & cenas profissionais projetados para destacar a história e as ofertas da marca escolhida.
2
Step 2
Crie Sua Narrativa
Dê vida ao seu roteiro usando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar cenas e diálogos automaticamente, alinhando-se com a mensagem da sua marca.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Garanta que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca utilizando controles de branding abrangentes (logo, cores) para manter uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de 'Marca do Mês' e exporte-o em várias proporções de aspecto para compartilhamento perfeito em todas as suas plataformas de mídia social para alcançar um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva poderosos depoimentos em vídeo e histórias de sucesso para construir confiança e promover sua 'marca do mês' de forma autêntica.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de marketing criativos?

A HeyGen serve como um poderoso Criador de Vídeos Promocionais de AI, permitindo que você crie facilmente vídeos de marketing envolventes. Você pode aproveitar os avatares de AI e uma ampla gama de modelos & cenas para dar vida à sua visão criativa rapidamente.

A HeyGen oferece capacidades de texto-para-vídeo para meus roteiros?

Sim, a HeyGen possui funcionalidades avançadas de texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo que você transforme conteúdo escrito em vídeos sociais envolventes com visuais de AI e narrações realistas sem esforço.

Quais controles de branding estão disponíveis na HeyGen para meus projetos de vídeo?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre perfeitamente seu logo, cores específicas da marca e outros elementos em seus vídeos. Isso garante que cada projeto de criador de vídeos online mantenha uma identidade de marca consistente.

A HeyGen pode me ajudar a criar vídeos publicitários de alto desempenho de forma eficiente?

Absolutamente. A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com sua extensa biblioteca de mídia, oferecendo fotos e vídeos de estoque. Isso capacita você a produzir vídeos publicitários de alto desempenho e conteúdo promocional de forma rápida e profissional.

