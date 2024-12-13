Criador de Vídeos de Notícias de Marca: Atualizações Instantâneas e Profissionais

Transforme suas ideias em vídeos de notícias de marca impactantes instantaneamente, aproveitando a tecnologia avançada de texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos destacando o lançamento de um novo produto, projetado para pequenos empresários ansiosos para aproveitar um "criador de vídeos de notícias de marca" sem produção extensa. O estilo visual deve ser elegante, com gráficos em movimento modernos e paletas de cores vibrantes, complementado por uma trilha sonora animada e profissional. Mostre como os usuários podem facilmente adaptar "modelos de vídeo" para se adequar à identidade da marca usando o recurso de Modelos & cenas do HeyGen, tornando a criação de vídeos complexos acessível e impactante.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrutivo de 30 segundos voltado para criadores de conteúdo em busca de soluções inovadoras de voz, demonstrando o poder de um "editor de vídeo AI". Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo e minimalista, com gravações de tela claras e animações sutis, aprimorado por uma narração nítida e natural de "vozes AI". Destaque a capacidade de geração de narração do HeyGen, ilustrando como os criadores podem rapidamente converter texto em fala realista para tutoriais ou explicações envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing envolvente de 60 segundos para equipes de marketing focadas em alcançar um público mais amplo e acessível, transformando "texto em vídeo" com facilidade incomparável. A estética do vídeo deve ser profissional e informativa, utilizando animações de texto dinâmicas e visuais impactantes, sublinhadas por uma trilha sonora inspiradora, mas calma. Enfatize o recurso de Legendas/captions do HeyGen, mostrando como os usuários podem adicionar legendas precisas e elegantes para garantir que sua mensagem ressoe com todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio vibrante de 20 segundos para redes sociais direcionado a profissionais de marketing digital que precisam gerar conteúdo cativante rapidamente, focando na integração perfeita de "avatares AI". Visualmente, o vídeo deve ser dinâmico, colorido e altamente envolvente, apresentando diversos avatares AI interagindo em várias cenas, com uma trilha sonora moderna e em alta. Demonstre o suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, ilustrando como os usuários podem combinar facilmente ativos de estoque profissionais com seus avatares escolhidos para criar narrativas visuais impressionantes instantaneamente.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Notícias de Marca

Crie vídeos de notícias de marca cativantes usando AI, desde o roteiro inicial até visuais polidos, envolvendo seu público com conteúdo profissional.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua história de notícias de marca. O poderoso AI do HeyGen usa Texto para vídeo a partir de roteiro para transformar instantaneamente seu texto em uma narrativa visual dinâmica.
2
Step 2
Escolha Ativos Visuais
Enriqueça sua história selecionando da nossa extensa biblioteca de Modelos & cenas e ativos de estoque. Encontre facilmente os visuais perfeitos para complementar suas atualizações de marca de última hora.
3
Step 3
Personalize com Branding
Integre a identidade da sua empresa de forma perfeita. Aplique seu logotipo, cores da marca e utilize os controles de Branding do HeyGen para garantir que cada vídeo reflita seu estilo único.
4
Step 4
Gere Voz & Exporte
Adicione narração profissional selecionando entre diversas vozes AI. Uma vez aperfeiçoado, exporte facilmente seu vídeo de notícias de marca em vários formatos para compartilhamento sem complicações em plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de notícias de marca dinâmicos, construindo confiança e credibilidade com conteúdo autêntico gerado por AI e modelos de vídeo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de marketing envolventes?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos de marketing cativantes sem esforço através de uma ampla gama de modelos de vídeo. Você pode personalizá-los facilmente com opções de personalização de marca, integrar animações e utilizar um criador de introduções para criar um visual profissional.

O HeyGen suporta a conversão de texto em vídeo?

Sim, o HeyGen é excelente em converter texto em vídeo, transformando seus roteiros em conteúdo dinâmico instantaneamente. Escolha entre uma variedade de vozes AI realistas para narrar sua mensagem perfeitamente.

Quais ativos criativos estão disponíveis no editor de vídeo AI do HeyGen?

O editor de vídeo AI do HeyGen oferece uma extensa biblioteca de mídia com ativos de estoque, música de fundo e opções para legendas e terços inferiores para aprimorar seu conteúdo. Isso torna a criação de vídeos abrangente e visualmente atraente.

O HeyGen pode ser usado como um criador de vídeos de notícias de marca?

Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos de notícias de marca ideal, permitindo que você gere anúncios profissionais rapidamente. Aproveite os avatares AI e recursos robustos de personalização de marca para manter uma identidade de marca consistente em todas as suas atualizações de notícias.

