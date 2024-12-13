Crie um vídeo envolvente de 1 minuto demonstrando como o "gerador de mensagens de marca" da HeyGen capacita os usuários a superar "bloqueios criativos" fornecendo textos instantâneos e relevantes. Direcione empreendedores ocupados e profissionais de marketing com um estilo visual brilhante e dinâmico, apresentando destaques de texto na tela e uma narração confiante e profissional. Mostre o processo contínuo de transformar o texto gerado em um vídeo polido usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen, enfatizando a eficiência e facilidade de uso para pequenos empresários.

Gerar Vídeo