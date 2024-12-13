O HeyGen possui um editor de arrastar e soltar excepcionalmente amigável, simplificando a criação de vídeos profissionais para todos. Você pode personalizar facilmente cada elemento, desde avatares de IA e cenas até legendas e captions, garantindo que seus vídeos se alinhem perfeitamente com sua visão. Nossa plataforma também facilita a colaboração em equipe para um fluxo de trabalho contínuo.