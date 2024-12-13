Criador de Vídeo de Mensagem de Marca: Construa Sua História com IA

Eleve seus vídeos de marketing e melhore sua identidade de marca com avatares de IA cativantes que dão vida à sua história.

Imagine um vídeo de mensagem de marca de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, enfatizando a narrativa autêntica. Este vídeo deve apresentar visuais calorosos e convidativos de empreendedores diversos e uma narração confiante e amigável explicando como transmitir efetivamente sua identidade de marca única. O recurso de "geração de narração" do HeyGen pode dar vida à sua narrativa com facilidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para explicar produtos, direcionado a equipes de marketing que estão lançando novos produtos inovadores. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando animações vibrantes para destacar os principais recursos, acompanhado por uma trilha sonora contemporânea e animada. Os usuários podem aproveitar os extensos "templates e cenas" do HeyGen para rapidamente construir conteúdo de vídeo de marketing atraente que capture a atenção.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo profissional de 60 segundos apresentando a visão de uma empresa, destinado a comunicações corporativas internas ou apresentações para stakeholders externos. A estética visual deve ser polida e autoritária, apresentando avatares de IA diversos transmitindo mensagens-chave com áudio claro e bem modulado. Esta capacidade de criador de vídeo de IA garante uma representação consistente da marca em todas as comunicações.
Prompt de Exemplo 3
Produza um snippet de vídeo de marketing envolvente de 15 segundos, ideal para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais que buscam aumentar seu engajamento nas plataformas sociais. Este vídeo precisa de um estilo visual rápido e moderno, "legendas/captions" vibrantes na tela e música de fundo energética para captar a atenção imediata. O recurso de "legendas/captions" do HeyGen torna esses clipes curtos e impactantes facilmente acessíveis.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Mensagem de Marca

Crie facilmente vídeos de mensagem de marca profissionais e envolventes que ressoam com seu público e fortalecem sua identidade de marca usando a intuitiva IA do HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Comece com Texto
Comece elaborando sua mensagem de marca principal. Basta colar seu roteiro no HeyGen, aproveitando sua capacidade de Texto para vídeo a partir do roteiro para transformar sua narrativa em uma história visual. Esta é a base para uma narrativa de marca poderosa.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Elementos de Marca
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de templates profissionalmente projetados. Personalize seu vídeo com as cores únicas da sua marca, logotipo e outros ativos visuais para garantir a consistência com sua identidade de marca geral.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA ou Narrações Envolventes
Dê vida à sua mensagem de marca com avatares de IA dinâmicos que podem apresentar seu conteúdo com um toque humano. Alternativamente, gere narrações realistas para narrar seu vídeo, garantindo clareza e impacto para seus vídeos profissionais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Marca
Uma vez que seu vídeo de mensagem de marca esteja perfeito, exporte-o facilmente em várias proporções adequadas para diferentes plataformas de mídia social. Seu vídeo de alta qualidade está agora pronto para alcançar seu público-alvo e elevar seus esforços de marketing em vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso Autêntico dos Clientes

.

Construa confiança e credibilidade transformando depoimentos de clientes em histórias de sucesso em vídeo profissionais e envolventes impulsionadas por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de mensagem de marca?

O HeyGen é um poderoso criador de vídeos de mensagem de marca que permite criar vídeos profissionais que ressoam. Nossa plataforma oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding e diversos templates, para garantir que sua identidade de marca seja comunicada de forma consistente e poderosa usando avatares de IA envolventes para contar histórias.

O que torna o HeyGen um criador de vídeo de IA ideal para campanhas de marketing?

O HeyGen se destaca como um criador de vídeo de IA eficaz para todas as suas necessidades de marketing em vídeo. Ele transforma eficientemente seus roteiros em visuais atraentes com recursos avançados de texto para vídeo e narrações de alta qualidade. O editor intuitivo de arrastar e soltar simplifica a criação de vídeos profissionais, tornando seus esforços de marketing mais impactantes.

O HeyGen pode ser usado para criar vídeos para várias plataformas de mídia social?

Absolutamente, o HeyGen suporta uma ampla gama de conteúdos de marketing em vídeo, desde explicações de produtos envolventes até postagens dinâmicas para plataformas de mídia social. Com nossos templates versáteis e capacidades de redimensionamento de proporção, você pode facilmente adaptar seus vídeos profissionais para se adequar a qualquer canal de mídia social, aprimorando sua narrativa com animações.

Quão amigável é a plataforma do HeyGen para criação e personalização de vídeos?

O HeyGen possui um editor de arrastar e soltar excepcionalmente amigável, simplificando a criação de vídeos profissionais para todos. Você pode personalizar facilmente cada elemento, desde avatares de IA e cenas até legendas e captions, garantindo que seus vídeos se alinhem perfeitamente com sua visão. Nossa plataforma também facilita a colaboração em equipe para um fluxo de trabalho contínuo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo