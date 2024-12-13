Gerador de Vídeos de Mensagem de Marca: Crie Vídeos Envolventes com IA

Transforme seus roteiros em vídeos profissionais e alinhados à marca usando geração avançada de texto-para-vídeo.

Crie um vídeo de mensagem de marca envolvente de 45 segundos direcionado a empresas de tecnologia B2B, mostrando como um avatar de IA de ponta pode articular soluções complexas. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando elementos modernos de interface, acompanhado por uma narração autoritária que estabelece confiança e expertise, aproveitando os avatares de IA e as capacidades de geração de narração da HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio criativo de vídeo vibrante de 30 segundos para pequenas empresas de e-commerce, demonstrando lançamentos rápidos de produtos com alto impacto visual. O vídeo deve ter um estilo visual energético e moderno, incorporando cores vivas e transições dinâmicas, acompanhado por música de fundo animada. Utilize os Modelos & cenas da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para personalização rápida, destacando características específicas do produto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos para startups inovadoras, esclarecendo um novo conceito de serviço ou produto complexo. O estilo visual e de áudio deve ser claro, informativo e visualmente atraente, usando gráficos animados e um narrador amigável e conhecedor. Esta narrativa deve enfatizar o poder do recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro e legendas automáticas para alcançar um público mais amplo, refletindo uma escrita de roteiro inteligente eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 15 segundos para profissionais de marketing e gerentes de mídias sociais, ilustrando como manter uma mensagem de marca consistente em diversas plataformas para campanhas de mídia social impactantes. O estilo visual do vídeo deve ser acelerado e visualmente atraente, com cortes rápidos e áudio em tendência. Aproveite o redimensionamento de proporção de aspecto & exportações da HeyGen e o suporte diversificado de biblioteca de mídia/estoque para adaptar rapidamente o conteúdo para vários canais, agilizando sua produção de vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Mensagem de Marca

Crie vídeos de mensagem de marca envolventes sem esforço, transformando seu texto em conteúdo profissional e alinhado à marca, pronto para qualquer plataforma com IA de ponta.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece criando ou colando a mensagem da sua marca em nosso editor de texto-para-vídeo. Nossa assistência de Escrita de Roteiro Inteligente ajuda você a refinar seu conteúdo para uma comunicação impactante, garantindo que sua mensagem principal seja clara e concisa.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca na tela. Personalize sua aparência e voz para corresponder à identidade da sua marca, dando vida à sua mensagem com um porta-voz profissional.
3
Step 3
Aplique a Personalização da Marca
Integre a identidade visual da sua marca adicionando logotipos, selecionando cores da marca e incorporando elementos de fundo. Personalize cada aspecto para garantir que seu vídeo esteja verdadeiramente alinhado à marca, refletindo seu estilo único.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo definindo a proporção de aspecto desejada e, em seguida, exporte-o em alta definição. Compartilhe sem esforço sua poderosa mensagem de marca em todas as suas campanhas de marketing e canais de mídia social para engajar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva depoimentos em vídeo persuasivos e estudos de caso usando IA para construir confiança e fortalecer a reputação da sua marca com histórias autênticas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar as campanhas de marketing de vídeo da minha marca?

A HeyGen funciona como um gerador de vídeos de marca com IA, capacitando você a produzir criativos de anúncios de vídeo envolventes. Personalize seu conteúdo com controles de marca e modelos pré-fabricados para garantir que cada vídeo reflita sua mensagem de marca única para campanhas de marketing eficazes.

O que torna a HeyGen um gerador de texto-para-vídeo eficiente?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos transformando roteiros em vídeos polidos usando avatares de IA realistas e narrações naturais. Este gerador de texto-para-vídeo reduz significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários para criar conteúdo de vídeo de alta qualidade.

A HeyGen pode criar vídeos envolventes para diversas plataformas como mídias sociais?

Sim, a HeyGen é um gerador de vídeos com IA versátil, perfeito para produzir conteúdo envolvente como vídeos explicativos e criativos de anúncios de vídeo para mídias sociais. Com opções de personalização e redimensionamento de proporção de aspecto, você pode facilmente adaptar seus vídeos para várias plataformas.

Como a HeyGen garante acessibilidade de vídeo e engajamento de um público mais amplo?

A HeyGen, um avançado gerador de vídeos com IA, melhora a acessibilidade e o engajamento de vídeos por meio de geração versátil de narrações e legendas automáticas. Isso garante que sua produção de vídeo alcance e ressoe efetivamente com públicos diversos.

