Criador de Vídeos de Marketing de Marca: Eleve Suas Campanhas

Crie vídeos de marketing impressionantes e alinhados com a marca para qualquer plataforma usando ferramentas impulsionadas por AI e controles avançados de branding para uma mensagem consistente.

Crie um vídeo promocional envolvente de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital que buscam lançar rapidamente conteúdo atraente em plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser dinâmico e animado, com uma estética moderna, complementado por uma narração clara e energética. Este vídeo demonstrará como os usuários podem facilmente aproveitar o recurso "Templates & scenes" do HeyGen para produzir vídeos promocionais de alto impacto, redimensionando-os sem esforço para várias plataformas usando "Redimensionamento de proporção e exportações".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing informativo de 45 segundos projetado para agências de marketing e criadores de conteúdo que buscam maneiras inovadoras de escalar sua produção de vídeo. Empregue um estilo visual profissional e limpo com uma voz envolvente e autoritária para transmitir credibilidade. O vídeo deve destacar a capacidade do HeyGen como um "criador de vídeos AI", mostrando como os usuários podem transformar "Texto em vídeo a partir de roteiro" usando diversos "avatares AI" para criar vídeos de marketing atraentes sem edição tradicional complexa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo amigável e ilustrativo de 60 segundos voltado para educadores, comunicadores internos e gerentes de produto que precisam criar conteúdo de vídeo rapidamente. O áudio deve ter um tom caloroso e acessível, com visuais que demonstrem claramente os processos. Este vídeo ilustrará o poder do HeyGen para iniciativas de "criação de vídeo", enfatizando como a simples "Geração de narração" combinada com "Legendas/legendas automáticas" e um rico "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" pode resultar em materiais de "marketing de vídeo" polidos e acessíveis.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de marketing de marca polido de 30 segundos, adaptado para equipes de marketing corporativo e gerentes de marca, enfatizando consistência e eficiência. O estilo visual deve ser elegante e alinhado com as diretrizes de branding corporativo, apresentando uma voz profissional que inspire confiança. Este prompt foca em aproveitar o HeyGen como um versátil "criador de vídeos de marketing de marca", demonstrando como seus "Templates & scenes" mantêm o controle da marca enquanto a "Geração de narração" garante uma mensagem consistente em todos os "vídeos de marketing", adaptável de forma perfeita com "Redimensionamento de proporção e exportações" para qualquer plataforma.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Criadores de Vídeos de Marketing de Marca

Crie vídeos de marketing de marca profissionais de forma fácil usando ferramentas impulsionadas por AI e recursos de edição intuitivos, transformando sua mensagem em conteúdo visual envolvente para qualquer plataforma.

1
Step 1
Selecione um Template
Inicie seu projeto de vídeo escolhendo de uma biblioteca diversificada de templates profissionais adaptados a várias necessidades e estilos de marketing.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Utilize o editor de arrastar e soltar para integrar perfeitamente sua mídia, texto e cenas, ajustando cada elemento para alinhar com a mensagem da sua marca.
3
Step 3
Aplique a Identidade da Marca
Incorpore seus elementos de marca únicos, como logotipos, cores e fontes, usando controles de branding dedicados para garantir consistência visual e fortalecer o reconhecimento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize sua criação e aproveite o redimensionamento de proporção para exportar seu vídeo no formato perfeito, pronto para compartilhamento imediato em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Construa confiança e credibilidade transformando depoimentos de clientes em vídeos de marketing autênticos e atraentes com AI.

background image

Perguntas Frequentes

Por que as empresas devem escolher o HeyGen para suas necessidades de vídeos de marketing?

HeyGen é um avançado criador de vídeos AI e plataforma de criação de vídeos online projetada para simplificar a produção de vídeos de marketing profissionais. Ele capacita as empresas a criar vídeos de alta qualidade e alinhados com a marca de forma eficiente, aprimorando sua estratégia geral de marketing de vídeo em várias plataformas.

Quais recursos impulsionados por AI o HeyGen utiliza para criar vídeos envolventes?

HeyGen aproveita ferramentas de ponta impulsionadas por AI, incluindo avatares AI realistas e capacidades de texto em vídeo a partir de roteiro, para transformar ideias em conteúdo dinâmico. Esta tecnologia torna a criação de vídeos atraentes e profissionais acessível e notavelmente eficiente para qualquer organização.

Como o HeyGen ajuda a manter a consistência da marca em vídeos de mídia social?

HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que os usuários incorporem seus logotipos, cores e elementos visuais específicos em cada vídeo, garantindo uma identidade de marca consistente. Esta capacidade é essencial para criar vídeos de marketing coesos em plataformas populares de mídia social como YouTube, TikTok e Instagram, reforçando a presença da sua marca.

Que tipos de vídeos os usuários podem criar de forma eficiente com o HeyGen?

O editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen, extensos templates e uma abrangente biblioteca de mídia de estoque permitem a criação eficiente de uma ampla gama de conteúdos de vídeo. Os usuários podem produzir vídeos promocionais profissionais, vídeos de demonstração envolventes, vídeos explicativos perspicazes e mais, atendendo a diversos objetivos de marketing de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo