Gerador de Vídeo de Identidade de Marca: Crie Vídeos Profissionais Agora

Eleve sua marca com modelos de vídeo personalizáveis e controles de branding poderosos, garantindo uma identidade visual consistente.

Crie um vídeo de identidade de marca cativante de 45 segundos para empreendedores criativos e proprietários de pequenas empresas, destacando sua história única com um estilo visual moderno e vibrante e música de fundo energética. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para dar vida à persona da marca, causando uma primeira impressão memorável com Modelos e cenas dinâmicas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos para redes sociais direcionado a gerentes de marketing e estrategistas de mídias sociais, empregando um estilo visual dinâmico e atento às tendências, combinado com uma narração clara e profissional. Utilize a robusta capacidade de geração de narração da HeyGen para entregar mensagens-chave de marketing, transformando rapidamente um roteiro em um vídeo polido usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro para campanhas de marketing.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marca elegante de 60 segundos para startups de tecnologia e gerentes de produto anunciando um produto inovador, apresentando uma estética visual de alta tecnologia complementada por uma trilha sonora instrumental sofisticada. Use a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir do roteiro da HeyGen para articular recursos complexos de forma concisa, garantindo ampla acessibilidade com Legendas automáticas geradas pelo gerador de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 3
Imagine uma peça de comunicação corporativa de 50 segundos para agências de branding e equipes corporativas, elegantemente exibindo o logotipo e a identidade visual de uma empresa através de visuais minimalistas e inspiradores e música de fundo calmante. Integre vários ativos de alta qualidade da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, garantindo que o resultado final seja perfeitamente adaptado em todas as plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para máxima personalização.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Identidade de Marca

Crie rapidamente vídeos envolventes de identidade de marca com ferramentas alimentadas por IA, garantindo mensagens consistentes e apelo visual em todos os seus canais de marketing.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais para iniciar seu projeto. Esses modelos fornecem uma base estruturada, permitindo que você construa sua história de marca de forma eficiente.
2
Step 2
Personalize Seus Elementos de Marca
Integre sua identidade de marca única utilizando controles de branding. Carregue seu logotipo, selecione cores personalizadas e escolha fontes consistentes com a marca para garantir que cada elemento reflita a estética da sua empresa.
3
Step 3
Gere Conteúdo Envolvente
Dê vida ao seu roteiro com geração de narração de alta qualidade. Selecione entre uma variedade de vozes de IA com som natural para narrar a mensagem da sua marca com clareza e impacto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo usando o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações. Adapte seu conteúdo para várias plataformas, depois baixe em alta definição, pronto para distribuição em seus vídeos de redes sociais e campanhas de marketing.

Compartilhe Histórias de Sucesso de Clientes Impactantes

Desenvolva vídeos de IA atraentes que destacam experiências positivas de clientes, construindo confiança e reforçando a credibilidade da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de identidade de marca?

A HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de identidade de marca, oferecendo opções robustas de personalização para alinhar com suas diretrizes visuais únicas. Você pode integrar facilmente seu logotipo e utilizar controles abrangentes de branding para manter uma estética consistente em todo o seu conteúdo de vídeo de IA.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de marca eficaz?

A HeyGen se destaca como um criador de vídeos de marca eficaz devido à sua interface intuitiva de edição de arrastar e soltar e uma vasta biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis. Essas ferramentas de IA permitem uma criação rápida, permitindo que você transforme texto em vídeos polidos para várias campanhas de marketing de forma eficiente.

A HeyGen pode criar narrações personalizadas e avatares de IA para meu conteúdo?

Absolutamente, a HeyGen é um gerador de vídeo de IA de ponta que permite a criação de narrações personalizadas altamente realistas e avatares de IA expressivos. Aproveitando a IA generativa, você pode dar vida aos seus roteiros com vozes diversas e apresentadores visuais, aprimorando sua narrativa digital.

Como a HeyGen apoia campanhas de marketing com vídeo de IA?

A HeyGen fornece as ferramentas para produzir rapidamente vídeos de IA de alta qualidade para suas campanhas de marketing e vídeos de redes sociais. Suas capacidades, incluindo geração de texto para vídeo e um editor de vídeo versátil, permitem a criação eficiente de conteúdo visual envolvente que captura a atenção do público.

