Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 60 segundos para entusiastas de tecnologia e parceiros do setor, ilustrando a evolução da nossa marca através de inovação contínua e avanços de produtos. O estilo visual deve ser elegante e futurista, apresentando visualizações de dados animados e cortes rápidos, com uma trilha sonora eletrônica de alta energia. Este segmento de criador de vídeos de marca deve utilizar o recurso de Texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente conteúdo envolvente explicando nossos avanços técnicos, enfatizando como continuamente ultrapassamos limites no espaço de gerador de vídeos de IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo emocional de 30 segundos para consumidores socialmente conscientes, mostrando o impacto positivo da nossa marca nas comunidades locais e na vida dos clientes. O estilo visual deve ser autêntico e comovente, apresentando depoimentos reais e imagens vibrantes em estilo documentário, apoiadas por uma trilha sonora acústica edificante. Empregue a geração de narração da HeyGen para adicionar uma camada narrativa compassiva, contando efetivamente nossos vídeos de história da marca através de visuais de IA envolventes que ressoam com nosso público.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio conciso de 15 segundos para redes sociais, direcionado a usuários ocupados de redes sociais, que comunique rapidamente os valores centrais da nossa marca e visão de futuro. O estilo visual deve ser ousado e energético, usando transições rápidas, paletas de cores vibrantes e sobreposições de texto claras e impactantes, com música contemporânea animada. Aproveite os Modelos & cenas da HeyGen para agilizar a produção e manter personagens e branding consistentes em todos os nossos esforços de marketing, criando um vídeo de marca memorável que captura a atenção instantaneamente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de História da Marca

Crie narrativas visuais envolventes da jornada da sua marca com facilidade, transformando marcos importantes em conteúdo de vídeo envolvente que ressoa com seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece criando a narrativa envolvente da sua marca, aproveitando a capacidade de Texto para vídeo para delinear momentos históricos importantes usando IA de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Enriqueça sua história escolhendo de uma biblioteca de mídia diversificada ou gerando avatares de IA únicos para retratar vividamente personalidades e eventos ao longo da linha do tempo da sua marca.
3
Step 3
Adicione Voz e Elementos de Marca
Personalize seu vídeo com geração de narração envolvente usando narrações geradas por IA e integre seus controles de branding exclusivos para um visual consistente.
4
Step 4
Exporte Sua História de Marca
Finalize seu vídeo de história da marca usando redimensionamento de proporção e exportações, garantindo qualidade e formato ótimos para qualquer plataforma de distribuição, incluindo saída em 4K de alta resolução.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação de anúncios de alto desempenho em minutos com vídeo de IA

Crie anúncios de vídeo de alto desempenho baseados na história da sua marca em minutos, alcançando efetivamente novos públicos e impulsionando o engajamento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar a narrativa de marca através da IA?

O Gerador de Narrativas de Marca da HeyGen permite que você crie histórias de vídeo cativantes sem esforço. Aproveite nossos avatares de IA e narrações geradas por IA para dar vida à história da sua marca, transformando texto em vídeo com visuais profissionais.

O que torna a HeyGen um editor de vídeo de IA intuitivo para criação de conteúdo?

A HeyGen simplifica a criação de conteúdo com seu poderoso editor de vídeo de IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode gerar vídeos profissionais a partir de um roteiro usando edição de arrastar e soltar, com controles de branding personalizados e uma rica biblioteca de mídia.

A HeyGen suporta branding consistente e avatares de IA personalizados?

Sim, a HeyGen permite que você mantenha uma identidade de marca forte com personagens consistentes e controles de branding personalizados. Utilize nosso gerador de avatares de IA para criar visuais de IA únicos que se alinham perfeitamente com a estética da sua marca em todo o seu conteúdo.

A HeyGen pode produzir vídeos de alta qualidade para audiências globais?

Absolutamente. A HeyGen oferece narrações profissionais em mais de 40 idiomas e saída em 4K, garantindo que seus vídeos gerados por IA estejam prontos para distribuição global. Isso permite uma localização eficaz e um amplo alcance de audiência para sua marca.

