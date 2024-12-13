Criador de Vídeos Essenciais da Marca: Crie Vídeos Alinhados à Marca Rapidamente

Produza rapidamente conteúdo de vídeo profissional e alinhado à marca com modelos e cenas personalizáveis, tornando a criação de conteúdo em vídeo fácil e econômica.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing digital, explicando como aproveitar a HeyGen para a criação eficiente de conteúdo em vídeo, transformando ideias escritas em visuais atraentes. Adote um estilo visual claro e envolvente com sobreposições de texto animado e uma narração amigável e autoritária, enfatizando a integração perfeita de Texto-para-vídeo a partir de roteiros e as capacidades profissionais de Geração de narração.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de anúncio corporativo de 60 segundos para marcas de e-commerce, visando alcançar um público global com uma mensagem consistente. A estética deve ser elegante e sofisticada, utilizando filmagens de alta qualidade e transições elegantes, complementadas por música de fundo calma e profissional. Demonstre como o suporte de Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e as legendas automáticas garantem acessibilidade ampla e um produto final polido.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um anúncio de 30 segundos para redes sociais, voltado para gerentes de mídias sociais, ilustrando a facilidade de criar vídeos dinâmicos e únicos. O estilo visual deve ser divertido e vibrante, com transições rápidas e avatares de IA personalizados, ao som de música animada e em alta. Foque na liberdade criativa oferecida pelas ferramentas de edição de vídeo da HeyGen e na flexibilidade de redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Essenciais da Marca

Crie conteúdo de vídeo profissional e alinhado à marca sem esforço. Aproveite os recursos baseados em IA e modelos personalizados para produzir vídeos atraentes para qualquer finalidade.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo Personalizado
Selecione entre uma ampla gama de modelos de vídeo personalizados, garantindo que cada vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade estabelecida da sua marca e mantenha uma aparência consistente e alinhada à marca.
2
Step 2
Crie com Recursos Baseados em IA
Gere cenas e personagens dinâmicos usando recursos baseados em IA, incluindo conversão de texto para vídeo, narrações realistas e avatares de IA personalizáveis, para acelerar sua produção.
3
Step 3
Selecione e Aprimore a Mídia
Refine seu vídeo usando nossas ferramentas abrangentes de edição de vídeo. Adicione legendas, integre mídia de uma vasta biblioteca de estoque e ajuste cada elemento para uma produção polida e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Produza conteúdo de vídeo de alta qualidade exportando sua criação final. Escolha proporções de aspecto apropriadas para várias plataformas, tornando-o pronto para alcançar seu público global de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Histórias de Sucesso de Clientes Envolventes

Crie depoimentos em vídeo atraentes com IA para destacar experiências positivas de clientes e construir credibilidade da marca sem esforço.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de conteúdo em vídeo usando IA?

A HeyGen utiliza recursos baseados em IA, incluindo avatares de IA e conversão de texto para vídeo a partir de roteiros, para simplificar todo o processo de criação de conteúdo em vídeo. Os usuários podem gerar rapidamente vídeos envolventes, muitas vezes começando a partir de modelos de vídeo personalizados, garantindo uma produção de alta qualidade com mínimo esforço.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para produção de vídeos alinhados à marca?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que os usuários incorporem seus logotipos e cores específicos para garantir que cada vídeo esteja consistentemente alinhado à marca. Com recursos como um construtor de personagens personalizados, você pode personalizar avatares de IA para se alinhar perfeitamente com a identidade visual da sua marca.

A HeyGen fornece recursos para aprimorar criativamente o conteúdo em vídeo?

Com certeza, a HeyGen inclui uma biblioteca de mídia abrangente com músicas livres de royalties e diversos ativos de estoque para enriquecer seu conteúdo em vídeo. Esses recursos, juntamente com ferramentas intuitivas de edição de vídeo, capacitam você a criar narrativas visuais profissionais e envolventes.

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de marketing versáteis para um público global?

A HeyGen é uma poderosa ferramenta de criação de vídeos de marketing que suporta várias proporções de aspecto e oferece geração de narração e recursos de legendas, facilitando a adaptação do conteúdo para um público global. Essa versatilidade garante que sua mensagem ressoe de forma eficaz em diferentes plataformas e regiões.

