Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento conciso de 60 segundos direcionado a novos contratados no departamento de vendas, empregando um estilo visual e auditivo profissional e informativo para esclarecer características e benefícios do produto, utilizando geração de narração precisa para instruções claras.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo energético de 30 segundos para redes sociais, visando engajar nossa comunidade online, com visuais animados vibrantes e uma trilha sonora animada, criado facilmente usando modelos e cenas pré-desenhados para destacar nossa última oferta.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo inspirador de 60 segundos de narrativa corporativa, voltado para clientes potenciais, deve ser criado com uma estética visual sofisticada e cinematográfica e uma trilha sonora orquestral, transformando um roteiro escrito em conteúdo de vídeo atraente via texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Educacionais de Marca

Crie facilmente vídeos educacionais de marca envolventes que comunicam claramente sua mensagem e cativam seu público, melhorando o aprendizado e a retenção.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu conteúdo educacional. Nossa plataforma transforma seu texto em um vídeo dinâmico, aproveitando nossa capacidade de criação de Texto-para-vídeo para eficiência.
2
Step 2
Personalize Visuais e Áudio
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca. Ajuste cores, fontes e música de fundo para alinhar perfeitamente com a identidade da sua marca, personalizando seus vídeos.
3
Step 3
Aprimore com Edições
Utilize nossas ferramentas intuitivas de edição de vídeo para refinar o fluxo do seu vídeo, ajustar o tempo e adicionar transições profissionais, garantindo um produto final polido.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo educacional de alta qualidade em vários formatos de proporção. Compartilhe facilmente em suas plataformas de mídia social desejadas ou canais internos de aprendizado.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos de Marca

Transforme informações de marca complexas em vídeos explicativos claros e fáceis de entender, melhorando a compreensão para seu público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais?

O HeyGen atua como um criador de vídeos de IA intuitivo, permitindo que os usuários produzam facilmente vídeos educacionais de alta qualidade e vídeos explicativos envolventes. Sua interface amigável simplifica a criação multimídia, tornando a narrativa complexa acessível para todos.

Posso personalizar vídeos animados e garantir a consistência da marca com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen permite que você personalize vídeos extensivamente, oferecendo uma ampla gama de modelos de vídeo e modelos animados para começar. Você pode facilmente integrar estilos e imagens personalizados, junto com seus controles de marca, para manter um estilo de vídeo corporativo consistente em todos os seus vídeos animados.

Quais ativos criativos o HeyGen oferece para projetos de vídeo dinâmicos?

O HeyGen fornece um conjunto robusto de ativos criativos, incluindo avatares de IA de ponta e criação de texto-para-vídeo sem interrupções, para dar vida aos seus projetos de vídeo. Você também pode aproveitar uma biblioteca de mídia diversificada e geração de narração para criar conteúdo atraente.

Como o HeyGen pode me ajudar a engajar meu público e tornar o aprendizado divertido?

O HeyGen transforma conteúdo instrucional em uma experiência de aprendizado ativa, permitindo que você crie facilmente vídeos interativos e vídeos animados dinâmicos. Com seu design intuitivo, o HeyGen garante que você possa engajar seu público e tornar o aprendizado divertido sem precisar de ferramentas ou habilidades avançadas de edição de vídeo.

