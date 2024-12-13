Criador de Vídeos de Colaboração de Marca: Crie Conteúdo de Parceria com IA

Crie facilmente vídeos de marketing impressionantes para colaborações de marca usando avatares de IA para dar vida às suas ideias rapidamente.

Crie um vídeo instrucional de 1 minuto direcionado a gerentes de marketing e equipes criativas em pequenas e médias empresas, mostrando como o editor de vídeo online da HeyGen simplifica a produção de conteúdo profissional. O estilo visual deve ser limpo, moderno e altamente funcional, com uma narração clara e autoritária demonstrando a facilidade de converter um roteiro em um vídeo polido usando 'Texto para vídeo a partir de roteiro' e gerando automaticamente 'Legendas' para acessibilidade. Esta peça destaca fluxos de trabalho eficientes de edição de vídeo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo que buscam produzir rapidamente conteúdo de marca envolvente. O estilo visual deve ser vibrante e acelerado, apresentando diversos 'Avatares de IA' interagindo em vários 'Modelos e cenas', acompanhado por uma trilha sonora animada e contemporânea. Enfatize a rapidez e versatilidade da criação de vídeos com IA e como o conteúdo pode ser facilmente otimizado para diferentes plataformas usando 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto'.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de estudo de caso de 90 segundos para agências de marketing e equipes criativas remotas, ilustrando a criação colaborativa de vídeos e a gestão de fluxo de trabalho de forma integrada. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e colaborativo, utilizando telas divididas e transições suaves para demonstrar o trabalho em equipe, apoiado por uma narração confiante e tranquilizadora. Destaque a rica 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' e o processo eficiente de geração de narrações e 'Legendas' para finalizar projetos rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de problema/solução de 30 segundos projetado para gerentes de marca e proprietários de pequenas empresas que não possuem ampla experiência em edição de vídeo. Visualmente, deve apresentar cortes rápidos que transitem das frustrações comuns da produção de vídeo para a interface amigável da HeyGen, apoiado por uma trilha sonora inspiradora e motivacional. Este vídeo destacará como a HeyGen simplifica a criação de vídeos utilizando 'Modelos e cenas' intuitivos e a poderosa 'Geração de narração' para dar vida às histórias de marca sem esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Colaboração de Marca

Crie facilmente vídeos de colaboração impressionantes e alinhados à marca para campanhas de mídia social e marketing com ferramentas alimentadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a partir de um Modelo
Comece escolhendo um modelo profissional adaptado para colaborações de marca. Isso fornece um ponto de partida estruturado, economizando seu tempo e garantindo uma aparência polida desde o início.
2
Step 2
Adicione a Identidade da Sua Marca
Personalize seu vídeo com os elementos únicos da sua marca usando controles de Branding. Incorpore facilmente logotipos, cores e fontes para garantir um alinhamento perfeito com a estética do seu parceiro, ideal para vídeos de marketing.
3
Step 3
Selecione Avatares de IA e Mídia
Enriqueça seu vídeo de colaboração com avatares de IA realistas ou escolha da nossa extensa biblioteca de mídia. Isso permite adicionar visuais dinâmicos e narração envolvente sem a necessidade de equipamentos complexos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Projeto
Uma vez que seu vídeo de colaboração de marca esteja completo, exporte-o em vários formatos e proporções adequadas para diferentes plataformas. Gere facilmente vídeos de mídia social de alta qualidade prontos para compartilhar com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Marca

.

Desenvolva vídeos envolventes com tecnologia de IA para destacar parcerias de marca bem-sucedidas e depoimentos de clientes, construindo confiança e credibilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a edição de vídeo com legendas automáticas?

A HeyGen utiliza IA avançada para gerar automaticamente legendas para seus vídeos, simplificando significativamente o processo de edição de vídeo. Esta ferramenta com tecnologia de IA garante acessibilidade e engajamento para seu conteúdo, aprimorando sua experiência com o editor de vídeo online.

Posso personalizar a marca e as proporções para meus vídeos de marketing usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen funciona como um editor de vídeo online abrangente que permite personalizar totalmente a aparência da sua marca, incluindo logotipos e cores. Você também pode ajustar facilmente as proporções para otimizar seus vídeos de marketing para várias plataformas.

Quais ferramentas com tecnologia de IA a HeyGen oferece para criar conteúdo de vídeo envolvente?

A HeyGen oferece ferramentas poderosas com tecnologia de IA para criar conteúdo de vídeo dinâmico, incluindo Avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo sem interrupções. Isso permite uma criação eficiente de vídeos com IA sem a necessidade de configurações de produção complexas.

A HeyGen fornece uma biblioteca de mídia robusta e modelos para criação eficiente de vídeos?

Absolutamente, a HeyGen fornece uma extensa biblioteca de mídia de estoque e uma variedade de modelos profissionais para iniciar seus projetos. Esses recursos facilitam a criação rápida e eficiente de vídeos, aprimorando sua gestão geral de fluxo de trabalho.

