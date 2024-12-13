Gerador de Vídeos de Campanha de Marca: Crie Anúncios Impressionantes Rápido

Simplifique suas campanhas publicitárias. Transforme roteiros em vídeos impressionantes usando Texto para vídeo a partir de roteiro e amplie o alcance da sua marca.

Imagine um comercial vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando a criação sem esforço de campanhas de marca cativantes. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com cortes rápidos entre diversas indústrias, todas unificadas por uma trilha sonora inspiradora e consistente. Enfatize como o poderoso "gerador de vídeos de campanha de marca" da HeyGen e os extensos "Modelos e cenas" permitem que qualquer pessoa se torne um "criador de anúncios em vídeo com IA", entregando resultados profissionais em minutos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrutivo envolvente de 45 segundos projetado para profissionais de marketing digital e agências de publicidade, destacando o potencial inovador dos "Anúncios com IA". O estilo visual deve ser limpo e sofisticado, com transições suaves e visualizações de dados, acompanhadas por uma narração calma e persuasiva gerada por IA. Ilustre como os "avatares de IA" da HeyGen podem personalizar mensagens e entregar narrativas envolventes, revolucionando a criação de anúncios e a eficácia das campanhas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo curto autêntico de 60 segundos voltado para marcas de e-commerce e gerentes de mídias sociais, demonstrando a simplicidade da moderna "Criação de Anúncios". O estilo visual deve imitar "anúncios em vídeo de conteúdo gerado por usuários" envolventes, apresentando cenários diversos de uso real de produtos e uma trilha sonora de fundo brilhante e animada. Destaque a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen, mostrando como histórias genuínas podem ser facilmente transformadas em anúncios de alto impacto que ressoam com o público.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma peça promocional polida de 30 segundos direcionada a equipes de marketing e proprietários de pequenas empresas, enfatizando as capacidades perfeitas do "criador de anúncios em vídeo". O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando consistentemente a "identidade de marca (cores, logotipo)" específica de uma marca em vários formatos de anúncio, sublinhada por uma narração energética e persuasiva. Mostre como a "Geração de narração" da HeyGen garante que cada anúncio fale com clareza e impacto, melhorando o reconhecimento e o engajamento da marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Campanha de Marca

Crie vídeos de campanha de marca cativantes com IA, do roteiro a visuais impressionantes, em apenas alguns passos simples.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Campanha
Aproveite o Texto para vídeo a partir de roteiro para transformar instantaneamente suas ideias em uma narrativa envolvente, ou cole seu roteiro pré-escrito para começar seu vídeo de campanha de marca.
2
Step 2
Selecione Seus Avatares de IA
Dê vida à história da sua marca selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem com realismo envolvente.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Garanta consistência e reconhecimento utilizando controles de Branding (logotipo, cores) para integrar perfeitamente os elementos visuais únicos da sua marca no vídeo da campanha.
4
Step 4
Gere e Exporte
Produza seu vídeo final de campanha de marca, depois use redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas e compartilhar sua mensagem amplamente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Clientes

.

Aproveite vídeos envolventes com tecnologia de IA para destacar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos de campanha de marca?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de campanha de marca de alto impacto usando ferramentas avançadas com tecnologia de IA, incluindo avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro. Isso simplifica seu processo de criação de anúncios para resultados envolventes.

A HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis para anúncios?

Com certeza, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo e um editor de arrastar e soltar fácil de usar para personalizar seus anúncios com IA. Você pode integrar facilmente a identidade da sua marca, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência.

A HeyGen pode criar anúncios em vídeo para um público global?

Sim, a HeyGen suporta alcance global com capacidades multilíngues, oferecendo geração robusta de narração e legendas automáticas. Isso garante que seus anúncios em vídeo ressoem com públicos diversos em todo o mundo.

Que tipos de conteúdo gerado por IA a HeyGen pode produzir?

A HeyGen é um criador de anúncios em vídeo com IA versátil, capaz de produzir vários tipos de conteúdo, desde vídeos de produtos envolventes até anúncios em vídeo autênticos de conteúdo gerado por usuários. Aproveite a escrita de roteiros com IA e uma rica biblioteca de mídia para rapidamente dar vida à sua visão criativa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo