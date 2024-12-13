Criador de Vídeos de Anúncios para Conscientização de Marca Rápida e Fácil

Aproveite avatares de IA e ferramentas intuitivas para criar vídeos de marketing impressionantes e personalizáveis que impulsionam a exposição da marca sem esforço.

445/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um anúncio em vídeo elegante de 45 segundos, projetado para empreendedores antenados em tecnologia e criadores de conteúdo, apresentando um envolvente "Avatar de IA" explicando recursos complexos do produto. A estética visual deve ser futurista e limpa, complementada por uma entrega precisa de "Texto para vídeo a partir de roteiro" que garante que cada mensagem sobre nosso criador de anúncios em vídeo de IA seja clara e convincente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio criativo em vídeo de 60 segundos, cheio de energia, voltado para agências criativas e marcas de e-commerce, destacando as extensas opções de personalização disponíveis. Este anúncio deve ostentar visuais vibrantes extraídos da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" e incluir "Legendas" essenciais para aumentar o engajamento em todas as plataformas, tudo isso ao som de uma trilha sonora moderna e cativante.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de marketing conciso de 15 segundos para startups e profissionais de marketing ocupados, demonstrando como alcançar rápida exposição de marca usando "Modelos e cenas" pré-desenhados. O estilo visual e de áudio deve ser direto e encorajador, destacando a facilidade de "Redimensionamento de proporção e exportações" para implantação perfeita em várias plataformas de mídia social.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios para Conscientização de Marca

Crie sem esforço anúncios em vídeo impressionantes para conscientização de marca que cativam seu público e elevam a presença da sua marca em todas as plataformas digitais.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Anúncio
Comece selecionando entre uma variedade diversificada de modelos de vídeo profissionais ou comece do zero com uma tela em branco para alinhar perfeitamente com a visão da sua marca.
2
Step 2
Personalize com Elementos Alimentados por IA
Escolha entre uma biblioteca de avatares de IA realistas e mídia de estoque de alta qualidade. Personalize suas aparências e vozes para tornar seu anúncio em vídeo verdadeiramente único para sua marca.
3
Step 3
Aprimore Sua Mensagem e Visuais
Aplique o logotipo, cores e fontes da sua marca usando controles abrangentes de branding. Incorpore texto dinâmico e transições de cena envolventes para reforçar efetivamente a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe em Todas as Plataformas
Utilize o redimensionamento de proporção para adaptar perfeitamente seu vídeo a qualquer plataforma de mídia social. Exporte seu anúncio em vídeo pronto para transmissão para aumentar a exposição e lembrança da marca.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes Alimentadas por IA

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de IA envolventes para construir confiança, demonstrar valor e aumentar efetivamente a credibilidade da marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar meu vídeo criativo de anúncio de conscientização de marca?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de anúncios impressionantes sem esforço, usando avatares de IA e um editor intuitivo de arrastar e soltar. Aproveite diversos modelos de vídeo e ferramentas alimentadas por IA para gerar vídeos de marketing impactantes que aumentam significativamente a exposição da marca em todas as plataformas de mídia social.

A HeyGen oferece avatares de IA personalizáveis para anúncios em vídeo?

Sim, a HeyGen fornece uma ampla seleção de avatares de IA, permitindo que você crie anúncios em vídeo alinhados à sua marca que ressoam com seu público-alvo. Você pode personalizar esses avatares de IA e integrar perfeitamente os elementos específicos da sua marca para um modelo de vídeo profissional.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de anúncios em vídeo de IA eficaz?

A HeyGen oferece Redação Inteligente de Roteiros, Vozes de IA e uma extensa biblioteca de mídia para agilizar seu processo de criação de anúncios em vídeo do conceito à conclusão. Esses vídeos personalizáveis garantem que você possa produzir vídeos publicitários de alta qualidade rapidamente para várias plataformas digitais.

A HeyGen pode ajudar a otimizar anúncios em vídeo para diferentes plataformas de mídia social?

Absolutamente. A HeyGen suporta várias proporções e opções de exportação, permitindo que você crie anúncios em vídeo prontos para transmissão, adaptados para plataformas como Facebook, Instagram e YouTube. Isso garante máxima lembrança e engajamento da marca, impulsionando seus objetivos de marketing de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo