Gerador de Vídeo de Ativos de Marca: Crie Anúncios de Vídeo Consistentes

Agilize a produção de vídeos e garanta uma identidade de marca consistente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen.

Imagine criar um vídeo de marketing vibrante de 30 segundos destacando seu produto mais recente usando um gerador de vídeo de ativos de marca. Direcione proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing que buscam criação rápida de conteúdo, apresentando-o com um estilo visual energético, música de fundo animada e narração profissional, tudo construído de forma harmoniosa com os extensos Modelos e cenas da HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de vídeo de 45 segundos com IA para profissionais de marketing digital e marcas de e-commerce, destacando o engajamento personalizado do cliente. O estilo visual deve ser moderno e elegante, com visuais envolventes e uma voz amigável de IA transmitindo a mensagem através de um avatar personalizado criado facilmente usando o recurso de avatares de IA da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação corporativa perspicaz de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo e equipes de comunicação corporativa, demonstrando como manter a consistência perfeita da marca em todos os ativos visuais. Empregue um estilo visual informativo com gráficos limpos e uma narração autoritária, transformando seu roteiro em um vídeo polido usando a capacidade de Texto para vídeo da HeyGen para agilizar a produção de vídeos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio dinâmico de 15 segundos para redes sociais, projetado para profissionais de marketing e startups que buscam uma solução econômica para conteúdo de marketing diversificado. O estilo visual e de áudio deve ser atraente e conciso, apresentando uma mensagem clara entregue com geração de narração precisa, tornando-o uma ferramenta eficaz de gerador de vídeo com IA para campanhas rápidas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Ativos de Marca

Transforme eficientemente seus ativos de marca em conteúdo de vídeo envolvente com nosso gerador de vídeo com IA intuitivo, garantindo consistência e acelerando a produção.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo de Vídeo
Escolha entre uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais para alinhar instantaneamente com a identidade visual da sua marca, agilizando seu processo criativo.
2
Step 2
Insira Seu Roteiro e Avatar
Cole seu roteiro para gerar automaticamente o diálogo. Aproveite nossos avatares de IA para apresentar sua mensagem com clareza e impacto.
3
Step 3
Personalize com Ativos de Marca
Aplique o logotipo, cores e ativos de mídia da sua marca usando controles de branding para manter a consistência da marca em todo o seu conteúdo de vídeo de marketing.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Marca
Gere seu vídeo de alta qualidade usando nosso gerador de vídeo com IA e exporte-o com várias opções de redimensionamento de proporção, pronto para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de histórias de sucesso de clientes

.

Produza depoimentos em vídeo convincentes que constroem confiança e demonstram o valor da sua marca de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um poderoso gerador de vídeo de ativos de marca?

A HeyGen capacita empresas a criar conteúdos de vídeo de marca impressionantes usando seu avançado gerador de vídeo com IA, garantindo identidade visual e consistência de marca em todos os vídeos de marketing. Ela agiliza significativamente a produção de vídeos para várias campanhas.

A HeyGen permite avatares de IA personalizados em seu processo criativo?

Com certeza! A plataforma inovadora da HeyGen permite que você utilize avatares de IA realistas, incluindo a opção de criar um avatar personalizado, transformando prompts de texto em criativos de anúncios de vídeo envolventes e personalizados com facilidade.

Que tipos de modelos de vídeo a HeyGen oferece para diversas necessidades criativas?

A HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo especificamente projetados para aplicações criativas como vídeos de integração, vídeos de demonstração de produtos e vídeos tutoriais. Isso permite que os usuários convertam rapidamente um roteiro em vídeo, acelerando a produção de conteúdo.

A HeyGen pode ajudar a criar anúncios de vídeo com IA eficazes para campanhas de marketing?

Sim, a HeyGen é uma plataforma ideal de produção de conteúdo para gerar anúncios de vídeo com IA de alto impacto. Ela oferece recursos robustos para desenvolver criativos de anúncios de vídeo personalizados, ajudando os profissionais de marketing a alcançar seus objetivos de campanha de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo