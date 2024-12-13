Criador de Anúncios em Vídeo de Marca: Crie Anúncios Impressionantes com IA

Crie anúncios em vídeo personalizados para plataformas sociais de forma fácil usando nossos modelos e cenas intuitivos para máximo impacto.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para lançar uma nova linha de produtos ecológicos, direcionado a proprietários de pequenas empresas e marcas de e-commerce. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com cortes rápidos mostrando os benefícios do produto, enquanto o áudio deve ser animado e inspirador. Utilize os extensos Modelos e cenas da HeyGen para simplificar a criação de "anúncios em vídeo" profissionais que sirvam como uma "tática de marketing" eficaz.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo publicitário de marca profissional de 45 segundos destacando sua solução SaaS única para clientes B2B e startups de tecnologia, enfatizando sua eficiência e ROI. A estética deve ser elegante e sofisticada, incorporando visualizações de dados e gráficos profissionais, com uma geração de narração clara e autoritária explicando os principais recursos. Este vídeo deve demonstrar como um "criador de anúncios em vídeo online" pode elevar os esforços de "branding automático".
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo curto e cativante de 15 segundos para marcas de beleza e estilo de vida, voltado para a Geração Z e influenciadores de mídia social, para promover um novo produto de cuidados com a pele. Seu estilo visual e de áudio deve ser autêntico, vibrante e dinâmico, imitando conteúdo gerado por usuários com música da moda. Os avatares de IA da HeyGen podem ser aproveitados para apresentar depoimentos diversos e relacionáveis, otimizados para várias "plataformas sociais" e campanhas eficazes de "criador de anúncios em vídeo".
Prompt de Exemplo 3
É necessário um vídeo instrucional de 60 segundos para demonstrar um recurso de software complexo, direcionado a aspirantes a criadores de vídeo, estudantes de marketing e profissionais de marketing freelance. A abordagem visual deve ser limpa e passo a passo, com instruções claras na tela e uma narração calma e encorajadora, garantindo que todas as legendas sejam precisas. Este vídeo deve, em última análise, mostrar como é fácil "personalizar" conteúdo usando um "editor de arrastar e soltar" para resultados impactantes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Anúncios em Vídeo de Marca

Crie anúncios em vídeo de marca envolventes sem esforço. Nosso criador de anúncios em vídeo online intuitivo simplifica cada etapa, do conceito à conclusão, garantindo que sua mensagem se destaque.

1
Step 1
Escolha um Ponto de Partida
Comece seu anúncio de marca selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados ou comece do zero com uma tela em branco para criar anúncios em vídeo únicos.
2
Step 2
Personalize o Conteúdo do Seu Anúncio
Personalize seu vídeo com um editor intuitivo. Incorpore sua própria mídia ou selecione de uma extensa biblioteca de fotos e gráficos de banco de imagens para combinar perfeitamente com a visão da sua marca.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Garanta a consistência da marca com recursos de branding automático. Adicione facilmente o logotipo da sua empresa, cores e fontes preferidas usando controles de branding para tornar seu anúncio inconfundivelmente seu.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Campanha
Uma vez que seu anúncio esteja completo, exporte-o facilmente em várias proporções para visualização ideal em todas as plataformas sociais. Prepare-se para lançar sua tática de marketing e alcançar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Depoimentos de Clientes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos gerados por IA envolventes, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar anúncios em vídeo atraentes para minha marca?

O criador de anúncios em vídeo com IA da HeyGen oferece ferramentas intuitivas e modelos personalizáveis para ajudá-lo a criar anúncios em vídeo impressionantes e personalizados. Você pode facilmente adicionar animações, música e adesivos para melhorar seus vídeos promocionais de produtos e engajar seu público de forma eficaz.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de anúncios em vídeo online eficiente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios com seu editor de arrastar e soltar fácil de usar e uma biblioteca de modelos de anúncios em vídeo. Aproveite as capacidades de IA para edição com um clique e branding automático, tornando simples a produção de anúncios profissionais para redes sociais rapidamente.

A HeyGen pode me ajudar a personalizar meus anúncios em vídeo com elementos únicos?

Absolutamente. A HeyGen permite que você personalize seus anúncios em vídeo usando avatares de IA e recursos avançados de texto para vídeo, dando vida ao seu roteiro. Você também pode incorporar fotos e gráficos de banco de imagens para garantir que seus anúncios em vídeo personalizados realmente reflitam sua marca.

Como a HeyGen suporta anúncios em vídeo em várias plataformas sociais?

A HeyGen permite que você crie anúncios em vídeo otimizados para diversas plataformas sociais com proporções flexíveis e opções de exportação. Você pode até gerar narrações em mais de 50 idiomas para alcançar um público global, expandindo sua tática de marketing de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo