Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para lançar uma nova linha de produtos ecológicos, direcionado a proprietários de pequenas empresas e marcas de e-commerce. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com cortes rápidos mostrando os benefícios do produto, enquanto o áudio deve ser animado e inspirador. Utilize os extensos Modelos e cenas da HeyGen para simplificar a criação de "anúncios em vídeo" profissionais que sirvam como uma "tática de marketing" eficaz.

Gerar Vídeo