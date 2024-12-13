A HeyGen apoia todo o "processo de criação de vídeo", desde o roteiro até o resultado final, para tópicos como "gestão financeira". Suas capacidades de "criador de vídeos de IA", incluindo "Texto-para-vídeo" e "geração de narração", agilizam a produção de "conteúdos educacionais" de alta qualidade sem exigir ampla expertise técnica para "geração de vídeo de ponta a ponta".