Free Online Book Trailer Video Maker

Autores, criem vídeos de trailer de livros cativantes em minutos com modelos prontos para edição e geração de voz.

Crie um trailer de livro envolvente de 30 segundos projetado para leitores de fantasia sombria ou thrillers psicológicos, cativando-os com um clima de suspense intenso e mistério. Utilize um estilo visual que apresente estética sombria, cortes rápidos e uma paleta de cores limitada, complementada por uma paisagem sonora atmosférica e perturbadora e uma narração dramática, facilmente criada usando a geração de voz do HeyGen, para insinuar os profundos segredos do livro e a jornada perigosa do protagonista, garantindo que o trailer do livro crie vídeos cativantes que deixam uma impressão indelével.
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Trailer de Livros em Vídeo

Crie trailers de livros cativantes sem esforço em minutos, mesmo sem habilidades de edição, utilizando nossa ferramenta online intuitiva projetada para autores.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione de uma biblioteca diversificada de modelos de trailers de livros prontos para edição para começar a criar seu vídeo instantaneamente, aproveitando nosso recurso 'Modelos & Cenas'.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Faça o upload das capas dos seus livros, imagens, clipes de vídeo e texto. Organize tudo de maneira prática com nossa interface 'arrastar e soltar' fácil de usar.
3
Step 3
Crie Narrativas Envolventes
Gere uma narração envolvente usando 'Geração de voz' ou faça upload do seu próprio áudio, e adicione sobreposições de texto impactantes para destacar a história do seu livro.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Finalize o trailer do seu livro cativante e exporte-o nos formatos ideais para compartilhamento em todos os seus canais promocionais, utilizando 'Redimensionamento de proporção & exportações'.

Casos de Uso

A HeyGen transforma a maneira como os autores criam e promovem seus livros. Nosso criador de vídeos de trailers de livros com tecnologia de IA permite que você produza vídeos cativantes em minutos, aproveitando recursos robustos de IA para criar trailers profissionais que aumentam o engajamento e o alcance.

Apresentação de Resenhas e Depoimentos de Livros

.

Leverage AI to create engaging videos featuring reader testimonials and reviews, building trust and encouraging new purchases.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso criar rapidamente um vídeo de trailer de livro usando o HeyGen?

A HeyGen simplifica o processo de criação de um trailer de livro profissional online, sem a necessidade de habilidades de edição. Nossa plataforma intuitiva permite que autores criem vídeos cativantes em minutos usando modelos prontos para edição e recursos de arrastar e soltar, tornando-a a ferramenta de criação de trailers de livros perfeita para um lançamento rápido.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para um trailer de livro personalizável?

A HeyGen oferece uma ampla seleção de modelos personalizáveis e uma extensa biblioteca de mídia para ajudá-lo a criar um trailer de livro único. Você pode personalizar cada elemento, incluindo animações de texto dinâmicas, visuais e narrações, garantindo que seu vídeo capture verdadeiramente a essência do seu livro e envolva os potenciais leitores.

As capacidades de IA da HeyGen aprimoram a criação de trailers de livros?

Com certeza, a HeyGen utiliza recursos robustos de IA para revolucionar a criação do seu trailer de livro. Com a conversão de texto em vídeo a partir do roteiro, avatares de IA e geração avançada de voz, os autores podem produzir sem esforço vídeos de Trailer de Livro de alta qualidade e profissionais que se destacam e promovem seu livro eficazmente.

Posso produzir trailers de livros de alta qualidade otimizados para redes sociais com o HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você produza trailers de livros de alta qualidade e profissionais, perfeitamente otimizados para diversas plataformas, incluindo redes sociais. Nossa plataforma suporta redimensionamento de proporção de aspecto e opções de exportação versáteis, garantindo que seu vídeo promocional alcance um amplo público e promova seu livro de forma eficaz.

