O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos promocionais de livros com seu editor de vídeo online fácil de usar. Desde a seleção de um modelo pronto até a adição de narrações e exportação para plataformas de mídia social, o HeyGen oferece todas as ferramentas necessárias para produzir vídeos promocionais de alta qualidade de forma eficiente.