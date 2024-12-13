Seu Melhor Criador de Vídeos de Ofertas Compre Um, Leve Outro para Vendas Instantâneas

Crie rapidamente promoções envolventes para redes sociais e vídeos de ofertas Compre Um, Leve Outro com Modelos & Cenas intuitivos, aumentando suas vendas.

Crie um vídeo promocional energético de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem facilmente anunciar sua mais recente oferta de Compre Um, Leve Outro usando o HeyGen. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, com transições rápidas, complementado por uma narração entusiástica gerada através do recurso de geração de narração do HeyGen, destacando a oferta irresistível.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional vibrante de 15 segundos para redes sociais, voltado para profissionais de marketing digital que buscam aumentar o engajamento em uma venda relâmpago de Compre Um, Leve Outro. O vídeo deve aproveitar os diversos modelos de vídeo de Compre Um, Leve Outro do HeyGen, apresentando sobreposições de texto em negrito e gráficos dinâmicos, todos sincronizados com música de fundo animada e em alta. Utilize os Modelos & Cenas do HeyGen para personalizar e lançar rapidamente este anúncio impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo polido de 45 segundos anunciando uma oferta de Compre Um, Leve Outro, adaptado para marcas de e-commerce, enfatizando a consistência da marca enquanto promove uma oferta especial e permite que os usuários personalizem os elementos do vídeo. A estética visual deve ser limpa e profissional, incorporando cores e logotipos da marca de forma harmoniosa, potencialmente apresentando um avatar de IA transmitindo a mensagem com um tom confiante. Os avatares de IA do HeyGen podem trazer um toque único e personalizado a esses vídeos customizados.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 60 segundos demonstrando a facilidade de criar uma explicação detalhada de uma oferta de Compre Um, Leve Outro para criadores de conteúdo, destacando a geração de vídeo de ponta a ponta. O estilo visual deve ser envolvente, mas direto, usando imagens de arquivo e gráficos relevantes para ilustrar os benefícios da oferta. Aproveite a capacidade de Texto para Vídeo do HeyGen para transformar um roteiro detalhado em um vídeo abrangente, aprimorado por seleções da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Ofertas Compre Um, Leve Outro

Crie facilmente vídeos promocionais de alto impacto para suas ofertas Compre Um, Leve Outro (BOGO), impulsionando o engajamento em todos os seus canais de redes sociais com uma plataforma intuitiva.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Compre Um, Leve Outro
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo de Compre Um, Leve Outro, especificamente projetados para impulsionar seu conteúdo promocional. Esses modelos são otimizados para várias promoções em redes sociais.
2
Step 2
Personalize Sua Oferta
Insira os detalhes específicos da sua oferta de Compre Um, Leve Outro e a mensagem promocional. Nosso recurso de texto para vídeo permite que você converta perfeitamente seu roteiro em texto dinâmico na tela e visuais.
3
Step 3
Aplique Marca & Voz
Use os controles de marca para integrar seu logotipo e cores da marca sem esforço. Gere uma narração profissional usando nosso recurso de geração de narração para articular claramente sua oferta de Compre Um, Leve Outro.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Utilize o editor de vídeo intuitivo para revisar sua promoção de Compre Um, Leve Outro. Faça os ajustes finais antes de exportar seu vídeo de alta qualidade, pronto para compartilhamento imediato em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso com Vídeos de IA

.

Aproveite vídeos de IA envolventes para destacar experiências positivas de clientes, construindo confiança que incentiva a participação em ofertas Compre Um, Leve Outro.

background image

Perguntas Frequentes

O HeyGen oferece modelos de vídeo criativos para várias campanhas?

Sim, o HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados que os usuários podem personalizar facilmente. Nossa plataforma atua como um motor criativo, permitindo que você adapte elementos com sua marca para vídeos promocionais únicos. Isso torna simples personalizar o conteúdo para qualquer campanha.

O que torna o HeyGen um agente de vídeo de IA eficaz para campanhas de marketing?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo para transformar seus roteiros em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço. Com a geração de narração integrada, você pode criar campanhas de marketing envolventes de forma rápida e eficiente. Isso fornece uma solução de geração de vídeo de ponta a ponta para empresas.

O HeyGen pode gerar facilmente vídeos de ofertas Compre Um, Leve Outro para promoções em redes sociais?

Absolutamente, o HeyGen é projetado como um poderoso criador de vídeos de ofertas Compre Um, Leve Outro, oferecendo modelos de vídeo especializados para otimizar suas promoções. Você pode adaptar rapidamente esses modelos para criar promoções de redes sociais atraentes que ressoem com seu público. O HeyGen torna simples a produção de vídeos de vendas impactantes.

Quão intuitiva é a plataforma do HeyGen para criar vídeos do início ao fim?

O HeyGen oferece uma plataforma intuitiva que simplifica todo o processo de edição de vídeo, tornando a criação de vídeos profissionais acessível a todos. Sua abordagem de criação de vídeo nativa de prompts permite que os usuários gerem e refinem rapidamente o conteúdo sem habilidades técnicas extensas. Essa experiência contínua garante uma geração de vídeo de ponta a ponta eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo