Crie vídeos de atualização para o conselho de forma atraente e fácil, aproveitando a geração de narração por IA para explicações profissionais e envolventes.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de quadro branco envolvente de 90 segundos projetado para estudantes lidando com conteúdos educacionais complexos. Este vídeo deve simplificar tópicos intrincados por meio de transições dinâmicas e visuais ilustrativos, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar lições escritas em explicações visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um clipe de marketing de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing que precisam explicar um novo recurso técnico. Apresente isso com vídeos explicativos modernos e nítidos, apresentando avatares de IA para demonstrar a funcionalidade, aprimorados pelas legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e comunicação clara dos principais benefícios.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo rápido de dica tecnológica de 30 segundos para usuários de redes sociais e entusiastas de tecnologia, utilizando um estilo de animação de quadro branco acelerado com cortes rápidos. Esta atualização vibrante pode ser facilmente adaptada para várias plataformas com o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, garantindo máximo engajamento em todos os canais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização para o Conselho

Crie rapidamente vídeos de atualização profissional e envolventes para stakeholders, investidores ou equipes internas, garantindo que suas mensagens principais sejam entregues de forma eficaz.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos profissionais ou comece com uma tela em branco para criar rapidamente seu vídeo de atualização para o conselho.
2
Step 2
Adicione Visuais e Texto
Incorpore imagens da biblioteca de mídia, faça upload de seus próprios recursos e adicione suas atualizações de texto principais para uma comunicação clara.
3
Step 3
Gere Narrações
Utilize a geração de narração da HeyGen para adicionar uma narração profissional, garantindo que sua mensagem seja ouvida claramente pelo seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Revise seu vídeo de atualização para o conselho e exporte-o em Resolução de Vídeo HD, pronto para ser compartilhado com sua equipe ou stakeholders.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Desempenho e Sucesso do Negócio

Apresente evidências convincentes de crescimento empresarial e satisfação do cliente ao conselho em um formato de vídeo com IA memorável e envolvente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de animação de quadro branco usando IA?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar roteiros em animações de quadro branco envolventes. Nossa plataforma simplifica todo o processo de produção, permitindo que você crie vídeos de quadro branco profissionais sem esforço, com avatares de IA e geração automática de narração.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para produzir vídeos explicativos de alta qualidade?

A HeyGen oferece capacidades técnicas robustas, incluindo geração de narração com IA com uma ampla gama de vozes e suporte para exportações em Resolução de Vídeo HD. Isso garante que seus vídeos explicativos e conteúdos de marketing sejam sempre claros, nítidos e profissionais.

A HeyGen pode ajudar os profissionais de marketing a criar conteúdo diversificado rapidamente?

Com certeza. A HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos e cenas, capacitando os profissionais de marketing a produzir rapidamente diversos conteúdos de marketing, incluindo vídeos para redes sociais e atualizações para o conselho. Nossas ferramentas de design intuitivas simplificam a criação de conteúdo, tornando-a eficiente para qualquer campanha.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar conteúdo educacional envolvente?

A HeyGen apoia a criação de conteúdo educacional dinâmico com uma extensa biblioteca de mídia, incluindo imagens e música, perfeita para estudantes e educadores. Você também pode adicionar legendas para acessibilidade, aprimorando a experiência de aprendizado dos seus vídeos de quadro branco.

