Desbloqueie a Eficiência com um Gerador de Vídeos de Treinamento para Conselhos

Simplifique o aprendizado corporativo com avatares de IA cativantes, transformando prompts de texto em vídeos de treinamento profissionais instantaneamente.

413/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos funcionários, projetado para departamentos de RH e pequenos empresários. Este vídeo deve ter uma estética visual amigável e acessível, utilizando Modelos e cenas pré-fabricados para construir rapidamente cenas a partir de um roteiro simples via Texto-para-vídeo, estabelecendo um tom positivo para o primeiro dia deles.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um clipe promocional vibrante de 30 segundos voltado para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, destacando a facilidade de gerar visuais impressionantes para campanhas de mídia social. O estilo do vídeo deve ser dinâmico e moderno, aproveitando o amplo suporte de biblioteca de Mídia/estoque para criação rápida de cenas e redimensionamento e exportação de proporções para várias plataformas, capturando a atenção imediata.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo tutorial de 60 segundos para coaches e consultores, demonstrando um fluxo de trabalho específico ou conselho. A apresentação deve ser direta e personalizada, apresentando um avatar de IA falando para transmitir a mensagem, complementado por Legendas automáticas para acessibilidade e maior engajamento ao longo do conteúdo instrucional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um gerador de vídeos de treinamento para conselhos

Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento para conselhos profissionais e envolventes que comuniquem claramente informações críticas e melhorem os resultados de aprendizado para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento diretamente na plataforma. Nossa poderosa capacidade de texto-para-vídeo transformará instantaneamente seu texto em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para apresentar seu material de treinamento, garantindo uma presença consistente e profissional na tela.
3
Step 3
Adicione Voz e Legendas
Refine ainda mais seu vídeo gerando uma narração com som natural usando nosso recurso de geração de narração, e inclua automaticamente legendas para acessibilidade e clareza.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Revise seu vídeo de treinamento, faça os ajustes finais e, em seguida, exporte-o facilmente no formato de proporção desejado, pronto para distribuição aos membros do conselho ou equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Tópicos Complexos de Governança

.

Transforme tópicos complexos de governança de conselhos, conformidade ou financeiros em vídeos de treinamento claros, digeríveis e profissionais com o poder da IA para melhor compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento mais envolventes?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar prompts de texto em vídeos de treinamento envolventes, apresentando Avatares de IA realistas e modelos pré-fabricados personalizáveis. Isso permite a produção rápida de vídeos profissionais que capturam a atenção e melhoram o treinamento dos funcionários.

O HeyGen pode criar vídeos de Avatar de IA para diversas necessidades de treinamento de funcionários?

Sim, o HeyGen permite gerar vídeos de Avatar de IA de alta qualidade que são ideais para treinamento e integração de funcionários. Você pode personalizar avatares e vozes, até mesmo suportando vídeos multilíngues para atender a públicos diversos globalmente.

Quais recursos o HeyGen oferece para simplificar a produção de documentação em vídeo?

O HeyGen fornece ferramentas de edição abrangentes, incluindo legendas automáticas e um poderoso gerador de voz de IA, para simplificar a documentação em vídeo. Você pode começar a partir de prompts de texto ou aprimorar gravações de tela para criar conteúdo claro e profissional de forma eficiente.

Como posso personalizar e marcar o conteúdo de treinamento criado com o HeyGen?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você marque e personalize seus vídeos com os logotipos e cores da sua empresa. Utilize modelos pré-fabricados e ferramentas de edição robustas para garantir que seu conteúdo de treinamento esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo