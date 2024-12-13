Criador de Vídeo de Procedimento do Conselho: Crie Vídeos Explicativos Envolventes

Transforme seus roteiros em vídeos de procedimento profissionais instantaneamente com poderosas capacidades de texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 90 segundos apresentando um novo recurso de software complexo para potenciais stakeholders de negócios. A estética visual deve ser moderna e envolvente, utilizando animações dinâmicas e destaques para enfatizar os principais benefícios. Através da funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, o roteiro fluirá suavemente, aprimorado por legendas claras para garantir acessibilidade e compreensão, tornando este "Vídeo Explicativo" eficaz para um público diversificado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um módulo de "Criação de Curso de Minuto" de 2 minutos projetado para um departamento interno de Aprendizagem e Desenvolvimento, focando em um conceito técnico avançado. Empregue um estilo visual animado e orientado por personagens que seja amigável e acessível, fazendo uso extensivo da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para diversos cenários e adereços. Um avatar de IA expressivo narrará o conteúdo, fornecendo um guia pessoal através do material, garantindo que o treinamento ressoe com os profissionais de A&D.
Prompt de Exemplo 3
Gere um guia de solução de problemas conciso de 45 segundos para a equipe de suporte técnico, demonstrando uma solução rápida para um problema comum do sistema. O vídeo deve adotar um estilo visual prático, semelhante a um screencast, com transições rápidas e claras. Utilizando os Modelos e cenas do HeyGen, o processo de criação será eficiente, permitindo uma implantação rápida. Este curto "Criador de Vídeo de Procedimento do Conselho" será facilmente consumível e acessível para seu público de suporte técnico, garantindo uma rápida resolução de problemas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Procedimento do Conselho

Transforme sem esforço seus guias operacionais e processos em vídeos de procedimento claros e envolventes com a plataforma intuitiva do HeyGen, simplificando a comunicação e o treinamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo seu texto de procedimento ou um roteiro detalhado na plataforma. O recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen converterá suas palavras em cenas dinâmicas, estabelecendo a base para seu vídeo instrucional.
2
Step 2
Escolha Visuais e Avatares
Selecione a partir de uma biblioteca de Modelos profissionais ou adicione cenas específicas para visualizar cada etapa do seu procedimento. Aumente o engajamento incorporando avatares de IA para apresentar seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Voz e Legendas Envolventes
Aproveite o Gerador de Voz de IA do HeyGen para selecionar uma voz com som natural para seu vídeo de procedimento. Adicione automaticamente legendas e subtítulos precisos para garantir acessibilidade e clareza para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Procedimento
Finalize seu vídeo, ajustando o redimensionamento de proporção e exportações conforme necessário. Gere seu vídeo de procedimento de alta qualidade, pronto para ser compartilhado em sua equipe ou plataformas de aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos

Simplifique procedimentos complexos do conselho em vídeos fáceis de entender para um aprendizado aprimorado.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de criação de Texto-para-Vídeo?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar seu roteiro em vídeos envolventes. Basta inserir seu texto, e nossa plataforma gerará vozes realistas de IA e as sincronizará com avatares de IA, simplificando seu fluxo de trabalho de criação de vídeo.

Qual é o processo para produzir vídeos de procedimento de forma eficiente com as ferramentas do HeyGen?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos de procedimento com seu editor intuitivo de arrastar e soltar. Você pode utilizar modelos pré-desenhados e uma rica biblioteca de mídia para construir rapidamente histórias visuais, garantindo um fluxo de criação de vídeo suave do início ao fim.

O HeyGen pode utilizar Agentes de Vídeo de IA para aprimorar a narrativa visual?

Absolutamente, a plataforma do HeyGen apresenta avatares de IA avançados que atuam como seus Agentes de Vídeo de IA, trazendo sua narrativa visual à vida. Esses avatares podem transmitir sua mensagem com expressões naturais, complementadas por legendas automáticas para acessibilidade.

Além do conteúdo, quais recursos de acessibilidade e branding o HeyGen oferece?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores para uma identidade de marca consistente em sua produção de vídeo. Além disso, legendas e subtítulos automáticos garantem que seu conteúdo seja acessível a um público mais amplo, aprimorando a narrativa visual geral.

