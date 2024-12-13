Gerador de Vídeos de Comunicação para Atualizações Envolventes

Produza rapidamente vídeos explicativos e de treinamento profissionais usando modelos e cenas intuitivas para todas as suas atualizações de diretoria.

293/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais, voltado para criadores de conteúdo, apresentando uma dica rápida ou anúncio com uma marca vibrante e personalizada, trazido à vida por um avatar de IA do HeyGen para uma experiência de narrativa visual impactante.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma peça inspiradora de narrativa visual de 60 segundos destinada a organizações sem fins lucrativos, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen para mostrar seu impacto com uma narrativa calorosa, complementada por música de fundo e legendas claras para um alcance mais amplo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo profissional de comunicação interna de 50 segundos para departamentos de RH, transformando um roteiro crítico em um vídeo conciso com a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, garantindo uma entrega profissional com legendas geradas automaticamente para acessibilidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Comunicação para Diretoria

Crie atualizações de vídeo impactantes e profissionais para sua diretoria com facilidade, transformando textos e ideias em narrativas visuais envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua mensagem. Nosso gerador de vídeos com IA cria eficientemente um vídeo completo a partir do seu roteiro, garantindo um fluxo contínuo.
2
Step 2
Selecione Visuais e Voz
Aprimore sua comunicação escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA e personalizando sua aparência e voz para representar sua marca profissionalmente.
3
Step 3
Refine Sua Apresentação
Utilize modelos e cenas pré-desenhados para estruturar seu vídeo, depois adicione controles de branding como logotipos e cores personalizadas para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo definindo a proporção desejada e exportando-o em vários formatos, pronto para uma comunicação de vídeo eficaz com sua diretoria.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve a Narrativa Visual Estratégica

.

Transforme dados complexos, iniciativas estratégicas ou narrativas da empresa em histórias de vídeo com IA envolventes para apresentações de diretoria impactantes e memoráveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos criativos com IA?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos envolventes com IA de forma fácil, transformando roteiros em narrativas visuais atraentes. Utilize uma ampla gama de modelos personalizáveis para iniciar rapidamente seus projetos criativos.

O HeyGen pode aprimorar a narrativa visual com branding personalizado?

Com certeza, o HeyGen permite que você eleve sua narrativa visual incorporando elementos de branding personalizados, como logotipos e cores, em seus vídeos. Você também pode aproveitar avatares de IA e uma rica biblioteca de mídia para criar vídeos explicativos únicos que refletem a identidade da sua marca.

Que tipos de vídeos criativos posso produzir com o HeyGen?

O HeyGen é uma plataforma de vídeo com IA versátil, perfeita para gerar conteúdos diversos, desde vídeos dinâmicos de animação de quadro branco até vídeos impactantes para redes sociais e vídeos de treinamento profissional. Seus recursos de texto para fala com IA e avatares de IA oferecem possibilidades criativas infinitas.

O HeyGen é adequado para criar narrativas visuais de qualidade profissional?

Sim, o HeyGen é projetado como uma plataforma de vídeo com IA intuitiva que permite a qualquer pessoa produzir narrativas visuais de alta qualidade com acabamento profissional. Com recursos como avatares de IA, texto para vídeo a partir de roteiro e controles de branding robustos, você pode criar narrativas envolventes de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo