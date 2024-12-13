Sim, a HeyGen torna fácil transformar seus scripts em vídeos polidos usando suas ferramentas inteligentes de IA. Basta inserir seu script, e o recurso de texto para vídeo a partir de script da HeyGen, combinado com avatares de IA realistas e geração de narração, criará histórias visuais envolventes de forma eficiente. Você também pode personalizar com legendas e redimensionamento de proporção de aspecto.