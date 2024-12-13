O HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de produção, permitindo que os usuários gerem vídeos elegantes e envolventes a partir de roteiros usando avatares de IA e uma extensa biblioteca de mídia. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e a funcionalidade de texto para vídeo o tornam uma poderosa ferramenta de marketing para criação de conteúdo eficiente.