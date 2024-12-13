Modelos de Vídeo para Anúncios de Black Friday: Aumente suas Vendas

Desenvolva rapidamente anúncios em vídeo cativantes para a Black Friday nas redes sociais. Utilize os extensos modelos e cenas da HeyGen para impulsionar as vendas nesta temporada de festas.

330/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos para a Black Friday usando modelos sofisticados de vídeo para marcas de moda, destacando ofertas exclusivas com apresentações elegantes de produtos. O estilo visual deve ser chique e moderno, acompanhado por transições cinematográficas suaves e uma narração profissional gerada usando o recurso de "Geração de narração" da HeyGen, reforçando a identidade da marca.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma promoção personalizável e envolvente de 60 segundos para a Black Friday para varejistas de gadgets tecnológicos, empregando uma estética visual futurista e de alta tecnologia com gráficos ousados e música synth-wave energética. Aproveite o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para integrar imagens dinâmicas de produtos e filmagens de alta qualidade, cativando um público ávido por inovação e ótimas ofertas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um anúncio de 15 segundos para a Black Friday para pequenas empresas lançando vendas relâmpago, otimizado para consumo móvel como um Story do Instagram. O vídeo deve explodir com cores vibrantes e animações de texto rápidas e envolventes, ao som de uma música animada e cativante. Garanta uma adaptação perfeita para várias plataformas utilizando o recurso de "Redimensionamento e exportação de proporção" da HeyGen, exibindo de forma proeminente códigos de desconto exclusivos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Modelos de Vídeo para Anúncios de Black Friday

Crie anúncios em vídeo cativantes para a Black Friday de forma rápida e fácil usando os modelos personalizáveis da HeyGen, perfeitos para impulsionar suas promoções de feriado em todas as plataformas.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo de Black Friday
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo para a Black Friday para iniciar a criação do seu anúncio. Isso aproveita a extensa biblioteca de modelos e cenas da HeyGen.
2
Step 2
Personalize o Conteúdo do Seu Anúncio
Personalize seu anúncio de Black Friday adicionando sua marca, códigos de desconto específicos e visuais de produtos. Utilize controles de marca para garantir consistência.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu anúncio em vídeo com texto dinâmico, transições ou integre narrações geradas por IA para tornar sua mensagem impactante. Use a geração de narração para um áudio envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Quando seu anúncio em vídeo para a Black Friday estiver perfeito, exporte-o na proporção ideal para várias plataformas de redes sociais como Instagram Story ou Facebook Ad. Aproveite o redimensionamento e exportação de proporção para um amplo alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inclua Depoimentos em Vídeos Promocionais

.

Incorpore histórias de sucesso autênticas de clientes em suas promoções de Black Friday para construir confiança e incentivar compras.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de anúncios em vídeo para a Black Friday?

A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis para a Black Friday, permitindo que os usuários produzam rapidamente anúncios em vídeo profissionais. Aproveite a criação automática de vídeos por IA e um editor de vídeo robusto para criar vídeos promocionais envolventes adaptados para seus eventos de vendas.

Quais opções de personalização estão disponíveis para os modelos de vídeo da Black Friday na HeyGen?

Os modelos de vídeo da Black Friday da HeyGen são totalmente personalizáveis, permitindo que você integre sua marca única, logotipos e esquemas de cores preferidos. Melhore sua mensagem com animações de texto dinâmicas, transições e elementos de chamada para ação, garantindo que seus anúncios em vídeo curtos se destaquem nas redes sociais.

A HeyGen pode criar vídeos para a Black Friday para várias plataformas de redes sociais?

Absolutamente, a HeyGen suporta a criação de vídeos para a Black Friday otimizados para diversas plataformas de redes sociais como Instagram Story, TikTok Video e Facebook Ad. Ajuste facilmente as proporções dos seus anúncios em vídeo para a Black Friday para se adequar perfeitamente a cada canal e maximize seu alcance com ativos criativos atraentes.

A HeyGen oferece capacidades de IA para vídeos promocionais da Black Friday?

Sim, a HeyGen integra poderosas ferramentas de criação automática de vídeos por IA, incluindo avatares de IA e geração de narração, para ajudá-lo a produzir vídeos promocionais envolventes para a Black Friday. Utilize esses recursos para entregar seus códigos de desconto e mensagens de promoção de feriado com um toque único e profissional, aumentando significativamente seu plano de marketing.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo