Sim, a HeyGen integra poderosas ferramentas de criação automática de vídeos por IA, incluindo avatares de IA e geração de narração, para ajudá-lo a produzir vídeos promocionais envolventes para a Black Friday. Utilize esses recursos para entregar seus códigos de desconto e mensagens de promoção de feriado com um toque único e profissional, aumentando significativamente seu plano de marketing.