Criador de Vídeos para Anúncios da Black Friday: Aumente Suas Vendas Agora

Desenvolva anúncios de vídeo impressionantes para a Black Friday, mesmo sem habilidades de edição de vídeo, usando nossa plataforma intuitiva e poderosos Templates & cenas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um anúncio de vitrine de produto de 45 segundos, direcionado a consumidores online em geral, apresentando uma variedade de ofertas da Black Friday. O vídeo deve ter uma estética visual moderna e limpa, com música de fundo animada e envolvente, exibindo claramente os benefícios dos produtos. Incorpore visuais de alta qualidade usando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen e garanta o alcance máximo nas redes sociais adicionando "Legendas" precisas para visualização silenciosa.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio de 60 segundos para a Black Friday, voltado para clientes que buscam conselhos de compras personalizados, utilizando um Porta-voz com IA para transmitir ofertas exclusivas. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e profissional, com um endereço claro e direto do avatar de IA contra um fundo temático. Elabore sua mensagem de forma eficiente usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen e dê vida à sua mensagem com "Avatares de IA" expressivos para criar uma experiência memorável e confiável.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 15 segundos para a Black Friday, direcionado a pequenos empresários e profissionais de marketing ocupados, mostrando como eles podem lançar suas campanhas sem esforço. O vídeo deve ser dinâmico e impactante, transmitindo sua mensagem com sobreposições de texto concisas e um jingle energético. Aproveite os "Templates & cenas" da HeyGen para uma configuração rápida e otimize para diversas plataformas utilizando "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para máxima visibilidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Anúncios da Black Friday

Crie anúncios de vídeo atraentes para a Black Friday sem esforço com nosso criador de vídeos com IA. Projete, personalize e publique conteúdo promocional impressionante em apenas quatro etapas simples.

1
Step 1
Escolha um Modelo para a Black Friday
Comece com modelos de vídeo para a Black Friday, profissionalmente projetados, para definir rapidamente o tom festivo e promocional de sua campanha de anúncios. Isso fornece uma base pronta para uso.
2
Step 2
Personalize o Conteúdo do Seu Anúncio
Personalize facilmente seu vídeo adicionando visuais de produtos, ofertas de desconto específicas e texto usando um editor de arrastar e soltar. Substitua os espaços reservados pela sua mensagem de marketing única.
3
Step 3
Melhore com Avatares de IA
Eleve o engajamento do seu anúncio incorporando avatares de IA que podem entregar sua mensagem promocional com um toque humano. Selecione entre vários estilos e vozes para uma apresentação atraente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Campanha
Finalize seu anúncio para a Black Friday e exporte-o em vários formatos e proporções de aspecto adequados para diferentes plataformas de mídia social. Sua campanha agora está pronta para ampla divulgação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Valor do Produto com Histórias de Sucesso de Clientes

Crie vídeos de IA envolventes para mostrar histórias de sucesso de clientes, construindo credibilidade e incentivando compras durante as vendas da Black Friday.

Perguntas Frequentes

A HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo para a Black Friday?

O Criador de Vídeos com IA da HeyGen torna a criação de anúncios de vídeo atraentes para a Black Friday fácil, mesmo sem habilidades de edição de vídeo. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar permite que você produza rapidamente conteúdo envolvente para suas campanhas de marketing.

Quais modelos de vídeo para a Black Friday a HeyGen oferece para campanhas de marketing?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos de vídeo para a Black Friday, completos com animações e filmagens de vídeo de estoque, perfeitos para campanhas de marketing impactantes. Você pode personalizá-los facilmente para destacar suas ofertas de desconto.

Como os Porta-vozes com IA melhoram os anúncios da Black Friday?

Os Porta-vozes com IA da HeyGen elevam seus anúncios da Black Friday ao adicionar um toque humano e profissional aos anúncios de vitrine de produtos e vídeos virais. Eles são ideais para cativar o público em todas as plataformas de marketing de mídia social.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de contagem regressiva envolventes para promoções?

Sim, o Criador de Vídeos com IA online da HeyGen é perfeito para criar vídeos de contagem regressiva dinâmicos para gerar expectativa para suas promoções da Black Friday. Suas ferramentas criativas permitem que você produza conteúdo altamente envolvente rapidamente.

