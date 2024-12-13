A HeyGen aumenta o engajamento por meio de avatares de IA dinâmicos, modelos de vídeo personalizáveis e legendas automáticas, entregando conteúdo conciso e direcionado. Com proporções flexíveis e controles de marca, a HeyGen garante que seus vídeos de microaprendizagem de tamanho reduzido sejam acessíveis e impactantes em várias plataformas e dispositivos móveis, melhorando os resultados de aprendizado e o engajamento dos alunos.