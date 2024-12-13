Crie um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a colegas pesquisadores e investidores, detalhando uma nova técnica de edição genética. O estilo visual deve ser elegante e profissional, incorporando animação de biologia molecular para ilustrar mecanismos complexos com uma narração clara e autoritária. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para converter notas de pesquisa em visuais atraentes como um gerador de vídeos de pesquisa em biotecnologia.

Gerar Vídeo