Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento Bilingue

Crie vídeos de treinamento profissionais e multilíngues com avatares de IA e tradução automatizada para engajar um público global sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo Principal
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Utilize um modelo profissional ou crie uma cena personalizada, aproveitando a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para construir seu vídeo de treinamento inicial.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Visuais
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Enriqueça seu vídeo com mídia relevante da extensa biblioteca, garantindo visuais profissionais e envolventes.
3
Step 3
Traduza Seu Vídeo
Traduza facilmente o roteiro do seu vídeo e gere narrações com som natural em vários idiomas. Aplique automaticamente legendas correspondentes para criar uma experiência de vídeo verdadeiramente multilíngue.
4
Step 4
Exporte para Alcance Global
Revise seu vídeo de treinamento bilíngue para precisão e consistência. Em seguida, exporte seu vídeo final usando redimensionamento de proporção e exportações, pronto para distribuição ao seu público global em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas

Simplifique materiais de treinamento complexos em formatos de vídeo multilíngues de fácil compreensão para melhorar a compreensão em equipes diversas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo técnico de criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento através de sua avançada plataforma de vídeo de IA, convertendo texto em vídeo sem esforço. Você pode aproveitar vozes de IA poderosas e avatares de IA realistas para articular seu conteúdo, reduzindo significativamente o tempo e a complexidade de produção.

A HeyGen pode produzir vídeos de treinamento multilíngues com precisão técnica para públicos globais?

Absolutamente. A HeyGen funciona como um criador de vídeos de treinamento bilíngue abrangente, oferecendo suporte robusto a múltiplos idiomas e capacidades de tradução de vídeo. Ela gera automaticamente legendas precisas, garantindo que seus vídeos educacionais alcancem diversos públicos de forma eficaz.

Quais recursos avançados de IA a HeyGen oferece para a produção de vídeos de treinamento corporativo?

A HeyGen fornece avatares de IA sofisticados que transmitem sua mensagem com impacto, aprimorando os vídeos de treinamento corporativo. Além disso, seu Gerador de Roteiros de IA ajuda a criar conteúdo envolvente, enquanto modelos e cenas permitem personalização rápida e branding consistente.

Como a plataforma de vídeo de IA da HeyGen pode ser utilizada para integração eficaz com sistemas de gestão de aprendizagem (LMS)?

A plataforma de vídeo de IA da HeyGen produz vídeos educacionais de alta qualidade que são facilmente exportáveis e compatíveis com vários sistemas de gestão de aprendizagem (LMS). Isso permite uma entrega de conteúdo perfeita, tornando seus ativos de vídeo de treinamento corporativo acessíveis dentro de sua infraestrutura organizacional existente.

