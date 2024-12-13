Gerador de Treinamento Bilíngue: Crie Cursos Globais Mais Rápido

Construa rapidamente módulos de treinamento multilíngues e cursos online envolventes convertendo qualquer roteiro em vídeos profissionais usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para treinadores corporativos e desenvolvedores de e-learning, ilustrando o poder da HeyGen na produção de módulos de treinamento multilíngues com atividades de aprendizagem interativas. Empregue uma estética visual sofisticada e moderna, integrando animações sutis e gráficos na tela, complementados pela geração de narração profissional em vários idiomas para enfatizar o alcance global. Este vídeo deve transmitir como é fácil criar conteúdo educacional impactante e culturalmente relevante.
Prompt de Exemplo 2
Para estudantes e autodidatas, projete um vídeo animado de 45 segundos destacando como a HeyGen ajuda a criar cursos gamificados e materiais de aprendizagem personalizados. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante, energético e divertido, incorporando gráficos coloridos e música de fundo alegre para capturar a atenção. Utilize avatares AI animados para guiar os espectadores através de um exemplo de aula personalizada, fazendo o aprendizado parecer um jogo envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 1 minuto e 30 segundos voltado para empresas em expansão global e instituições educacionais, demonstrando as capacidades da HeyGen como gerador de treinamento bilíngue para cursos online. A apresentação visual deve ser elegante e profissional, apresentando visualizações de dados claras e mídia relevante da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen. A trilha de áudio deve manter um tom autoritário, mas acessível, apoiado por legendas precisas em ambos os idiomas primários e secundários, mostrando a capacidade da plataforma de atender a diversas necessidades linguísticas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento Bilíngue

Crie facilmente módulos de treinamento multilíngues envolventes com geração de vídeo AI, quebrando barreiras linguísticas para seu público global.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Treinamento
Comece inserindo seu material de curso como texto ou roteiro. Nossa plataforma utiliza texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar suas palavras em lições de vídeo atraentes.
2
Step 2
Selecione Opções Multilíngues
Escolha os idiomas desejados para o treinamento. Nossa plataforma oferece geração dinâmica de narração para traduzir e dublar seu conteúdo de forma contínua, garantindo acessibilidade para diferentes grupos linguísticos.
3
Step 3
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça seu treinamento bilíngue com apresentadores profissionais. Integre avatares AI realistas para entregar seu conteúdo, tornando seus módulos mais interativos e cativantes para os alunos.
4
Step 4
Exporte Seus Módulos Bilíngues
Revise seu módulo de treinamento bilíngue abrangente. Uma vez finalizado, exporte facilmente a saída do gerador de vídeo AI em vários formatos, pronto para distribuição para sua força de trabalho global ou estudantes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Criação de Conteúdo de Vídeo Bilíngue

Produza rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade gerado por AI para treinamento bilíngue, transformando roteiros em lições profissionais em minutos.

Perguntas Frequentes

Explore o criador de cursos AI da HeyGen para conteúdo de vídeo dinâmico.

O criador de cursos AI da HeyGen simplifica o processo convertendo texto-para-vídeo a partir de roteiro usando avatares AI realistas e geração dinâmica de narração. Isso permite uma criação de cursos mais rápida e o desenvolvimento de lições em vídeo envolventes com tecnologia AI que cativam os alunos.

A HeyGen pode ajudar a criar módulos de treinamento multilíngues para diversos alunos?

Com certeza, a HeyGen se destaca na geração de módulos de treinamento multilíngues, tornando-se um gerador de treinamento bilíngue ideal. Você pode facilmente criar conteúdo, gerar narrações dinâmicas em vários idiomas e adicionar legendas bilíngues, garantindo um alcance global do curso para experiências de aprendizagem diversificadas.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para atividades de aprendizagem personalizadas e interativas?

A HeyGen fornece um motor criativo para desenvolver atividades de aprendizagem envolventes e interativas. Com conteúdo totalmente personalizável e avatares AI, os educadores podem criar materiais de aprendizagem personalizados, incluindo cursos gamificados e lições de idiomas interativas, projetados para gerar engajamento significativo.

Como a HeyGen pode ajudar professores de idiomas a desenvolver planos de aula e materiais de forma eficiente?

A HeyGen oferece ferramentas AI robustas para professores de idiomas, facilitando a geração de planos de aula e materiais personalizados. Sua plataforma permite a criação de vídeos nativos e texto-para-vídeo a partir de roteiro, reduzindo significativamente o tempo gasto no desenvolvimento de conteúdo e permitindo lições de idiomas mais interativas.

