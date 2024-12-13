Gerador de Vídeos de Treinamento BigQuery: Crie Vídeos de IA Rápido

Transforme treinamentos complexos de BigQuery em vídeos claros e envolventes usando texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo implantação rápida de conteúdo.

571/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um tutorial de 90 segundos para engenheiros de ML interessados em aproveitar os recursos avançados do BigQuery. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e focado em código, com uma narração animada, mas precisa, demonstrando como gerar embeddings de vídeo usando a função AI.GENERATE_EMBEDDING. Destaque como a geração de narração do HeyGen pode articular etapas técnicas complexas, complementadas por legendas automáticas para clareza enquanto os trechos de código são explicados.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um guia abrangente de 2 minutos para Arquitetos de Nuvem focando em configurações seguras do BigQuery para cargas de trabalho de IA. O estilo visual deve ser detalhado e autoritário, empregando uma narração calma e constante. O vídeo ilustrará as etapas críticas na configuração de uma tabela de objetos e um modelo remoto, enfatizando a Conexão BigQuery necessária e os papéis IAM apropriados, utilizando os templates e cenas do HeyGen para transições profissionais e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para visualização ideal em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma demonstração dinâmica de 45 segundos direcionada a cientistas de dados ansiosos para explorar novas aplicações do BigQuery ML. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e acelerado, com uma voz entusiasmada explicando o poder do modelo multimodalembedding@001 dentro do editor SQL. Mostre como o suporte à biblioteca de mídia/estoque do HeyGen pode aprimorar exemplos visuais de aplicações de busca semântica, com um avatar de IA rapidamente exibindo os resultados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento BigQuery

Aprenda como um gerador sofisticado pode aproveitar o poder de processamento de dados do BigQuery e a IA para criar vídeos de treinamento personalizados e eficazes.

1
Step 1
Prepare Roteiros de Vídeo
Defina e organize seu conteúdo de treinamento. O gerador pode extrair roteiros estruturados ou dados do "BigQuery", servindo como base para a geração de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro".
2
Step 2
Analise o Conteúdo para Personalização
Aprimore a compreensão do conteúdo gerando "embeddings de vídeo" a partir de materiais existentes. Esta análise ajuda na seleção e personalização de "avatares de IA" apropriados para seus vídeos de treinamento.
3
Step 3
Desenhe Cenas Dinâmicas
O gerador aproveita insights do BigQuery para combinar inteligentemente conteúdo gerado com elementos visuais. Ele utiliza eficientemente "Templates & cenas" para construir sequências de treinamento atraentes.
4
Step 4
Produza o Vídeo de Treinamento Final
Combine todos os elementos, adicionando "Geração de narração" dinâmica e aplicando branding. O sistema então compila o vídeo de treinamento completo, pronto para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Técnicos Complexos

.

Simplifique conceitos intrincados de BigQuery e procedimentos técnicos, tornando a análise de dados avançada facilmente compreensível para todos os trainees.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento de IA de alta qualidade?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento profissionais transformando roteiros em conteúdo envolvente usando avatares de IA e tecnologia avançada de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso capacita os usuários a criar geração de vídeo por IA de forma rápida, reduzindo o tempo e os recursos tradicionalmente associados à produção de vídeos.

Qual papel o HeyGen pode desempenhar na geração de conteúdo de treinamento técnico para plataformas como o BigQuery?

O HeyGen é uma plataforma ideal de geração de vídeo por IA para produzir conteúdo de treinamento claro e conciso para assuntos técnicos, incluindo plataformas complexas como o BigQuery. Suas capacidades garantem que conceitos técnicos sejam comunicados de forma eficaz através de vídeos de treinamento visualmente envolventes, sem exigir habilidades avançadas de produção de vídeo.

Como os usuários podem personalizar seus vídeos gerados por IA com o HeyGen para branding profissional?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que os usuários apliquem logotipos personalizados e cores de marca aos seus vídeos gerados por IA. Com acesso a vários templates e cenas, juntamente com uma robusta biblioteca de mídia, o HeyGen garante que cada projeto de geração de vídeo por IA esteja perfeitamente alinhado com as diretrizes de marca profissional.

O HeyGen pode suportar a rápida escalabilidade da criação de conteúdo de vídeo para diversas necessidades?

Sim, o HeyGen é projetado para geração de vídeo por IA eficiente e em larga escala, permitindo que as organizações produzam rapidamente uma ampla gama de conteúdo de vídeo. Recursos como geração avançada de narração e legendas automáticas garantem alta acessibilidade e adaptabilidade para diversos requisitos de comunicação.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo