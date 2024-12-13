O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo, cores da marca e outros elementos em seus vídeos. Isso garante consistência em todo o seu conteúdo educacional, desde vídeos de habilidades preventivas para bicicletas até campanhas gerais de conscientização sobre segurança nas estradas, com opções de exportação flexíveis para várias plataformas.