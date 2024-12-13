Criador de vídeos de treinamento sobre viés: Crie impacto em minutos

Crie vídeos impactantes de treinamento para redução de viés com avatares de IA e conteúdo personalizado de diversidade e inclusão.

Crie um vídeo introdutório de 1 minuto para novos funcionários que estão começando seu treinamento de diversidade e inclusão, projetado para explicar claramente o conceito de viés inconsciente. O estilo visual deve ser um explicativo animado envolvente, utilizando cores quentes e gráficos simples, complementado por uma narração calma e profissional gerada por IA através do recurso de geração de Voz do HeyGen, garantindo um tom amigável e acessível para o aprendizado básico.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 90 segundos baseado em cenários, direcionado a gerentes e líderes de equipe para treinamento avançado de redução de viés. Este vídeo deve retratar visualmente uma situação comum no local de trabalho onde o viés pode surgir, usando avatares realistas de IA do HeyGen para representar diferentes papéis, criando uma experiência de aprendizado imersiva e relacionável com uma narrativa neutra, mas envolvente. O áudio deve ser claro e conciso, focando no diálogo entre os avatares para ilustrar pontos-chave.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para profissionais de RH e desenvolvedores de treinamento, destacando a facilidade de produzir vídeos personalizados de diversidade e inclusão. O estilo visual deve ser acelerado com cortes rápidos entre vários Templates e cenas profissionais do HeyGen, destacando o processo de criação intuitivo. O áudio deve ser animado e energético, demonstrando como o recurso de Texto-para-vídeo pode rapidamente transformar conteúdo escrito em módulos de treinamento visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instigante de 2 minutos para todos os funcionários como parte de uma iniciativa contínua de treinamento anti-viés no local de trabalho. A apresentação visual deve adotar um formato de entrevista com avatares de IA diversos, cada um oferecendo diferentes perspectivas e experiências relacionadas ao viés, promovendo empatia e compreensão. Crucialmente, o vídeo deve incluir Legendas do HeyGen para maior acessibilidade, proporcionando uma experiência de áudio reflexiva e informativa para reforçar a importância de um ambiente de trabalho inclusivo.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento sobre Viés

Crie facilmente vídeos de treinamento personalizados e impactantes para redução de viés para seus funcionários usando ferramentas com tecnologia de IA, aprimorando a compreensão e inclusão no local de trabalho.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Template
Comece escrevendo seu conteúdo específico de treinamento anti-viés ou acelere seu início selecionando entre uma variedade de templates e cenas pré-desenhados. Isso estabelece a base para sua mensagem.
2
Step 2
Selecione Seus Avatares de IA
Dê vida ao seu roteiro escolhendo entre uma gama diversificada de avatares de IA realistas. Esses avatares entregarão sua mensagem de forma profissional, adicionando um toque humano aos seus vídeos de treinamento sobre viés.
3
Step 3
Gere Narrações de IA
Aprimore a clareza e o engajamento do seu treinamento com narrações de IA de som natural disponíveis em vários idiomas e sotaques. Isso garante que sua mensagem ressoe efetivamente com todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo personalizado de treinamento de diversidade e inclusão esteja completo, exporte-o facilmente no formato de proporção desejado. Compartilhe seus vídeos de treinamento anti-viés impactantes em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promover uma Cultura de Trabalho Inclusiva

Desenvolva vídeos de treinamento anti-viés atraentes que inspirem os funcionários, promovendo empatia e fomentando um ambiente de trabalho mais inclusivo e equitativo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nosso treinamento de diversidade e inclusão?

O HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de treinamento de diversidade e inclusão impactantes, aproveitando avatares de IA e a tecnologia de Texto-para-vídeo. Esta abordagem simplificada ajuda a desenvolver conteúdo de treinamento envolvente e eficaz para os funcionários.

Qual é o papel dos avatares de IA na criação de vídeos personalizados de treinamento para redução de viés?

Os avatares de IA do HeyGen são cruciais para a entrega de vídeos personalizados de diversidade e inclusão, incluindo treinamento para redução de viés. Eles dão vida aos seus roteiros com expressões realistas e representação diversa, tornando o treinamento mais relacionável e eficaz para o local de trabalho.

O HeyGen oferece templates para vídeos de treinamento anti-viés?

Sim, o HeyGen fornece uma variedade de templates profissionais especificamente projetados para iniciar a criação de vídeos de treinamento anti-viés. Esses templates permitem que os usuários produzam rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade para funcionários, economizando tempo e recursos significativos.

O HeyGen pode gerar narrações de IA para vídeos de treinamento de funcionários?

Absolutamente, o HeyGen se destaca na geração de narrações de IA de alta qualidade diretamente do seu roteiro para todos os seus vídeos de treinamento. Esta capacidade de Texto-para-vídeo garante uma narração clara e consistente e oferece uma variedade de vozes para atender às suas necessidades específicas de treinamento de funcionários.

