Crie um vídeo de treinamento profissional de BI de 90 segundos especificamente para novos funcionários em processo de integração, focando nos aspectos fundamentais das suas ferramentas de inteligência de negócios. O estilo visual deve ser limpo e informativo, mesclando gravações de tela claras com um apresentador virtual, enquanto o áudio permanece conciso e autoritário. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para um guia consistente e envolvente na tela, e utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma criação de conteúdo eficiente.

