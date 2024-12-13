Gerador de Vídeos de Treinamento de BI: Crie Conteúdo de L&D Envolvente

Simplifique a criação de vídeos de treinamento de BI. Transforme facilmente qualquer roteiro em vídeos profissionais e envolventes com capacidades avançadas de texto-para-vídeo.

Crie um vídeo de treinamento profissional de BI de 90 segundos especificamente para novos funcionários em processo de integração, focando nos aspectos fundamentais das suas ferramentas de inteligência de negócios. O estilo visual deve ser limpo e informativo, mesclando gravações de tela claras com um apresentador virtual, enquanto o áudio permanece conciso e autoritário. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para um guia consistente e envolvente na tela, e utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma criação de conteúdo eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um tutorial de vídeo de Treinamento Técnico de 2 minutos projetado para guiar os membros da equipe existentes através de recursos avançados de análise do seu painel de BI. O estilo visual e de áudio deve ser detalhado e passo a passo, apresentando capturas de tela precisas e uma narração calma e explicativa. Garanta acessibilidade e clareza empregando a geração de Narração da HeyGen para áudio consistente e Legendas para melhor compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva vídeos dinâmicos de 60 segundos com IA para Treinamento de Vendas, destacando novas capacidades de relatórios de BI relevantes para apresentações a clientes. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, com gráficos animados e pontos de dados chave, complementados por uma narração energética e motivadora. Otimize a produção usando os diversos Modelos & cenas da HeyGen e incorpore visuais ricos da biblioteca de Mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um guia conciso de 45 segundos de gerador de vídeo de IA para sucesso do cliente, ensinando os usuários a interpretar seus relatórios de BI personalizados de forma eficaz. O estilo visual deve ser amigável e acessível, utilizando capturas de interface brilhantes e instruções simples e claras na tela, com um tom de áudio amigável e encorajador. Maximize o alcance e a adaptabilidade para várias plataformas usando o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Treinamento de BI

Crie vídeos de treinamento de BI profissionais com IA sem esforço. Simplifique tópicos complexos e envolva seus alunos em uma fração do tempo, tornando o aprendizado acessível e impactante.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo ou colando seu conteúdo de treinamento de BI em nosso poderoso gerador de texto-para-vídeo, transformando seu texto em diálogo falado envolvente instantaneamente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para representar visualmente seu instrutor de BI, aprimorando o toque pessoal do seu treinamento.
3
Step 3
Adicione Narrações de IA e Branding
Integre narrações de IA de alta qualidade para transmitir informações claramente, oferecendo opções multilíngues para equipes globais.
4
Step 4
Exporte para Distribuição em Múltiplas Plataformas
Gere seu vídeo de treinamento de BI polido e facilmente exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para distribuição contínua em múltiplas plataformas para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos de BI

.

Simplifique tópicos intrincados de inteligência de negócios em lições de vídeo digeríveis e impactantes para uma compreensão mais clara.

background image

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeo de IA da HeyGen funciona para criar conteúdo profissional?

A HeyGen utiliza um avançado gerador de vídeo de IA que transforma roteiros de texto em conteúdo de vídeo envolvente e profissional. Os usuários simplesmente inserem seu roteiro, selecionam entre uma variedade de avatares de IA realistas, e a plataforma gera áudio e visuais sincronizados sem esforço.

Posso personalizar os avatares de IA e integrar a marca nos vídeos gerados pela HeyGen?

Com certeza. A HeyGen oferece ferramentas de edição abrangentes e controles de marca, permitindo que você personalize avatares de IA e integre elementos específicos da marca, como logotipos e esquemas de cores. Isso garante que seus vídeos com IA mantenham uma identidade de marca consistente e profissional.

Quais capacidades de idioma a HeyGen oferece para a criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen está equipada com narração de IA e um Gerador de Legendas de IA que suporta mais de 140 idiomas. Este recurso poderoso permite que os usuários criem vídeos de treinamento acessíveis e informativos para diversos públicos globais, ampliando o alcance do seu conteúdo.

A HeyGen suporta várias opções de exportação de vídeo para distribuição em múltiplas plataformas?

Sim, a HeyGen facilita a distribuição em múltiplas plataformas permitindo que você baixe seu conteúdo de vídeo gerado por IA em formatos padrão, como MP4. Isso torna simples compartilhar seus tutoriais em vídeo e materiais de marketing em diferentes canais de forma contínua.

