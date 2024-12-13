Gerador de Inscrição de Benefícios: Simplifique a Integração de Funcionários

Simplifique a seleção de planos complexos com formulários intuitivos e explicações envolventes, utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos com uma estética visual moderna e voltada para a tecnologia e uma narração calma e autoritária, direcionado a Especialistas em Tecnologia de RH e Diretores de TI. Este vídeo deve mostrar o poder da inscrição de benefícios impulsionada por IA através de Integrações Sem Fissuras e capacidades eficientes de exportação de dados, aproveitando as legendas da HeyGen para explicar fluxos de trabalho técnicos complexos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo analítico de 1 minuto e 30 segundos para Consultores de Benefícios e Consultores Financeiros, empregando visuais detalhados e baseados em gráficos da biblioteca de mídia e uma narração especializada e tranquilizadora. Ilustre as sofisticadas ferramentas de Comparação de Planos e a Calculadora de Dedução do Empregado, enfatizando como esses recursos fornecem Análises e Insights críticos para auxiliar na tomada de decisões informadas, usando a geração de narração da HeyGen para articular detalhes financeiros complexos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial de 2 minutos para Gerentes de Operações de RH e Oficiais de Conformidade, apresentando gravações de tela claras e uma narração profissional e instrutiva. Este vídeo deve explorar a otimização do processo de inscrição de benefícios demonstrando funcionalidades avançadas como lógica condicional, widgets de assinatura eletrônica e notificações automáticas, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para apresentar orientações passo a passo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Inscrição de Benefícios

Crie e gerencie facilmente formulários de inscrição de benefícios impulsionados por IA para simplificar sua administração de RH e capacitar os funcionários com uma seleção de planos clara e personalizada.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo
Comece escolhendo a partir de uma biblioteca de Modelos de Benefícios Pré-Populados, ou comece do zero com nosso intuitivo Construtor de Formulários de arrastar e soltar para projetar seu Formulário de Inscrição de Benefícios perfeito.
2
Step 2
Personalize os Detalhes do Plano
Insira facilmente suas opções de plano específicas, integre uma Calculadora de Dedução do Empregado e aplique lógica condicional para personalizar a experiência de inscrição para cada funcionário.
3
Step 3
Integre e Revise
Aproveite as Integrações Sem Fissuras com sistemas de RH existentes para sincronização de dados. Revise todo o formulário, garantindo que todas as regras de elegibilidade e elementos de Branding Personalizado sejam aplicados com precisão.
4
Step 4
Implante e Notifique os Funcionários
Publique seus formulários de inscrição de benefícios impulsionados por IA para seleção de benefícios de inscrição aberta ou novos contratados, e envie notificações automáticas para guiar os funcionários através do processo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Mais Cursos e Alcance Mais Aprendizes em Todo o Mundo

Desenvolva guias abrangentes de inscrição de benefícios e alcance todos os funcionários de forma eficaz com conteúdo de vídeo escalável, garantindo uma mensagem consistente.

Perguntas Frequentes

Qual é o papel dos avatares de IA da HeyGen na simplificação da comunicação de inscrição de benefícios?

A HeyGen permite criar vídeos envolventes, impulsionados por IA, com avatares realistas que podem explicar claramente planos de benefícios complexos, tornando o processo de inscrição de benefícios dos funcionários mais interativo e simplificado.

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de explicação de benefícios a partir de um roteiro?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de explicação de benefícios oferecendo capacidades robustas de Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso permite que os usuários gerem rapidamente conteúdo de vídeo para administração de benefícios, aproveitando modelos impulsionados por IA e adicionando facilmente narrações.

A HeyGen pode personalizar vídeos de inscrição de benefícios com elementos específicos de marca?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo integrar o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos visuais diretamente nos seus vídeos de inscrição de benefícios. Isso garante uma comunicação consistente que se alinha com a identidade corporativa.

A HeyGen oferece recursos para garantir uma comunicação inclusiva de benefícios para todos os funcionários?

A HeyGen facilita a comunicação inclusiva de benefícios através de legendas automáticas e geração de narrações em vários idiomas. Esses recursos garantem que as informações essenciais sobre a inscrição de benefícios dos funcionários sejam claramente compreendidas por uma força de trabalho diversificada.

