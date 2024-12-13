Proprietários de pequenas empresas podem descobrir como criar rapidamente vídeos explicativos de alta qualidade sem precisar de uma equipe de filmagem em um vídeo envolvente de 30 segundos. Este material deve apresentar um estilo visual moderno e envolvente, com um tom animado e uma narração amigável, mostrando como os avatares de AI da HeyGen dão vida aos roteiros de texto para vídeo, transformando ideias complexas em conteúdo simples e compartilhável.

