Seu Criador de Vídeos Explicativos nos Bastidores para Conteúdo Envolvente

Transforme roteiros em conteúdo de marketing em vídeo envolvente usando nossas avançadas capacidades de texto para vídeo.

Proprietários de pequenas empresas podem descobrir como criar rapidamente vídeos explicativos de alta qualidade sem precisar de uma equipe de filmagem em um vídeo envolvente de 30 segundos. Este material deve apresentar um estilo visual moderno e envolvente, com um tom animado e uma narração amigável, mostrando como os avatares de AI da HeyGen dão vida aos roteiros de texto para vídeo, transformando ideias complexas em conteúdo simples e compartilhável.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para profissionais de marketing, um vídeo dinâmico de 45 segundos pode ilustrar o poder de um versátil criador de vídeos explicativos. O estilo visual deve ser elegante e profissional, incorporando gráficos em movimento dinâmico, apoiados por uma trilha de áudio clara e concisa. Destaque como os usuários podem personalizar facilmente o conteúdo do vídeo usando os extensos Modelos e cenas da HeyGen para criar mensagens de marketing impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Criadores de conteúdo são convidados a explorar a facilidade de converter texto em vídeo em um vídeo de mídia social divertido e acelerado de 60 segundos. Adote um estilo visual colorido e energético, combinado com uma trilha de áudio entusiasmada. Demonstre como o recurso de Legendas da HeyGen garante acessibilidade e mencione o redimensionamento de proporção para distribuição perfeita em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo educativo informativo de 30 segundos, voltado para educadores e treinadores, pode mostrar como simplificar tópicos complexos. A estética visual deve ser limpa e clara, complementada por uma narração calma e autoritária. Enfatize o benefício de usar a Biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para enriquecer vídeos educacionais com visuais relevantes, aprimorando a experiência de aprendizado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Explicativos nos Bastidores

Crie vídeos explicativos envolventes do roteiro à tela, aprimorando a clareza e o engajamento do seu público com ferramentas avançadas de AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seu roteiro de vídeo explicativo no editor. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir do roteiro transformará instantaneamente suas palavras em um vídeo dinâmico, pronto para personalização adicional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI
Dê vida à sua narrativa escolhendo entre uma biblioteca diversificada de avatares de AI. Esses apresentadores digitais entregarão sua mensagem com expressões e movimentos naturais, envolvendo seus espectadores.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Refine seu vídeo explicativo com sua identidade de marca única. Utilize controles de branding para adicionar seu logotipo, cores específicas e fontes, garantindo uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Explicativo Final
Uma vez satisfeito, exporte facilmente seu vídeo explicativo de alta qualidade usando nosso recurso de Redimensionamento de proporção e exportações, adequado para várias plataformas e pronto para cativar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios em Vídeo de Alto Impacto

.

Crie facilmente anúncios em vídeo envolventes, transformando vislumbres dos bastidores em conteúdo de marketing persuasivo com avatares de AI e texto para vídeo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos?

A HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos explicativos ao utilizar avatares de AI e tecnologia avançada de texto para vídeo. Você pode transformar seu roteiro em um vídeo profissional com um apresentador de AI realista sem esforço.

Quais controles criativos a HeyGen oferece para personalizar o conteúdo do vídeo?

A HeyGen oferece extensos controles criativos, permitindo que você personalize vídeos com os logotipos e cores específicos da sua marca através de controles de branding robustos. Você também pode utilizar vários modelos e cenas para adaptar seu conteúdo precisamente à sua visão, tornando-o ideal para diversos projetos criativos.

A HeyGen suporta geração avançada de narração e legendas para vídeos?

Sim, a HeyGen possui capacidades avançadas de geração de narração, transformando texto escrito em fala com som natural. Além disso, gera automaticamente legendas precisas, garantindo que seus vídeos sejam acessíveis e envolventes para todos os públicos.

Posso criar vídeos para redes sociais e marketing usando a plataforma da HeyGen?

Com certeza, a HeyGen é projetada para ajudá-lo a produzir vídeos impactantes para redes sociais e campanhas abrangentes de marketing em vídeo com facilidade. Sua interface amigável e opções de redimensionamento de proporção tornam simples adaptar seu conteúdo para várias plataformas.

